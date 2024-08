Già da qualche giorno si parla del fatto che i Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold porteranno al debutto una “nuovissima” app Meteo, finalmente svincolata da app Google.

Il virgolettato è d’obbligo perché, scavando un po’ a fondo, si capisce che in realtà assisteremo all’evoluzione di un’app già esistente firmata dal colosso di Mountain View: la sorpresa di giornata è che il nuovo Meteo dei Pixel 9 circola già online ed è installabile da tutti. Scopriamo tutti i dettagli.

L’app Meteo di Google si mette in proprio

Google ci ha ormai abituati ai grandi cambiamenti in molte delle proprie app. Proprio concentrandoci sul Meteo, nel passaggio da Android 13 ad Android 14 abbiamo assistito al rinnovamento completo della sezione dedicata alle previsioni del tempo interna all’app Google, svecchiata e rivisitata in chiave Material You.

Ora, in attesa di Android 15, Big G si appresta ad andare oltre, accontentando le voci che si sono susseguite negli ultimi 12 mesi, rendendo finalmente a sé stante l’app Meteo che finalmente si staccherà da quello presente all’interno dell’app Google.

L’app riflette appieno la più recente filosofia del Material You messa nero su bianco dal colosso di Mountain View, con un design pulito e pieno di forme geometriche. Nulla cambia sul fronte del provider: weather.com era, è e rimarrà il fornitore delle previsioni del tempo.

Come anticipato in apertura, in realtà, questa nuova app Meteo standalone è in realtà evoluzione di qualcosa che già conosciamo dallo scorso ottobre, ovvero l’app che portava le previsioni del tempo all’interno di Google Orologio.

Il pacchetto apk responsabile di questo cambiamento è infatti proprio com.google.android.apps.weather (corrispondente a questa app sul Google Play Store) che si trasforma in un’app a sé stante con la versione 1.0.20240318.637962058 che sarà pre-installata sui Pixel 9.

Come installare la nuova app Meteo dei Pixel 9 su smartphone Android

Nelle ultime ore il pacchetto apk relativo alla nuova app Meteo firmata Google è stato estrapolato dalle immagini di sistema ed è stato reso disponibile sul portale APKMirror (la pagina è raggiungibile tramite questo link): basterà eseguire il download del pacchetto e installarla sul vostro smartphone Android. Unico requisito: il dispositivo deve essere aggiornato almeno ad Android 14.

Il fatto che l’app sia installabile anche su Pixel precedenti (e su smartphone non-Pixel) ci suggerisce che Google potrebbe presto rendere disponibile questa nuova app per tutti, magari in un secondo momento rispetto ai prossimi flagship che debutteranno sul mercato con essa già a bordo.

Configurazione e funzionalità della nuova app per le previsioni del tempo firmata Big G

Una volta installato questo pacchetto (funge da aggiornamento all’app già esistente nel caso dei Pixel), l’icona Meteo comparirà nel launcher (cassetto delle app) e potrà essere eseguita.

In prima istanza, ci si presenterà una schermata di benvenuto che chiede l’accesso con il proprio account Google. Poi vengono chiesti i permessi per le notifiche (previsioni del tempo la sera ed eventuali forti precipitazioni) e per l’accesso alla posizione.

Terminata la configurazione, la schermata iniziale mostrerà la posizione corrente e le varie località salvate (che possono essere aggiunte tramite il pulsante “+” posto in basso).

Selezionando una località, verremo accolti dalla schermata con le previsioni. In alto, sotto la località, troviamo la condizione attuale, le temperature (registrata, percepita, massima e minima di giornata), eventuali allerte, previsioni orarie, previsione per 10 giorni (sotto forma di carosello), e altre metriche (vento, orari di alba e tramonto, indice UV, indice di qualità dell’aria, visibilità, luminosità e pressione atmosferica).

Previous Next Fullscreen

Selezionando uno dei giorni dal carosello della “previsione per 10 giorni”, troveremo una schermata molto simile ma riferita al giorno scelto. La grafica rimane la stessa anche se manca qualche metrica, dal momento che, a quel punto, si tratta di previsioni sul medio termine e non più di condizioni attuali.

Anche il Meteo della famiglia Pixel 9, smartphone di cui abbiamo detto praticamente tutto, non ha più segreti. Tuttavia, per le ufficialità del caso (sempre più una mera formalità) dovremo attendere ancora qualche giorno: il lancio è in programma per martedì 13 agosto 2024.