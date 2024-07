Non passa giorno ormai, in attesa del 13 agosto prossimo venturo, senza che in rete vengano diffuse informazioni sui prossimi smartphone di punta del colosso di Mountain View, i dispositivi della famiglia Google Pixel 9 sono infatti tra i più chiacchierati degli ultimi tempi, per la gioia di tutti i fan del brand che non vedono l’ora di scoprire ogni loro minimo segreto.

Ultimamente abbiano infatti avuto modo di vedere, a titolo di esempio, un confronto con la vecchia generazione, una comparazione dei display di tutti i nuovi dispositivi attesi, come il prossimo pieghevole dell’azienda possa cambiare forma per migliorare il display, come tale componente per tutta la gamma possa essere particolarmente luminosa, abbiamo visto tutta una serie di materiali promozionali, come Google potrebbe non includere in confezione l’adattatore USB A-C, una serie di nuove immagini sul prossimo pieghevole, tutte le nuove colorazioni, tante nuove funzioni IA, alcune custodie, ma abbiamo anche visto come gli smartphone in questione potrebbero registrare e trascrivere le chiamate.

Anche oggi, purtroppo o per fortuna (dipende dai punti di vista), torniamo a parlare dei prossimi flagship del colosso analizzando le ultime informazioni condivise in rete per quel che concerne lo spazio di archiviazione e la velocità di ricarica.

Google non abbandona il taglio da 128 GB con i Pixel 9, ma potrebbe aumentare la velocità di ricarica

In diverse occasioni sulle nostre pagine avete potuto leggere considerazioni sullo spazio di archiviazione degli smartphone, più in particolare su quanto il taglio da 128 GB sia ormai da considerarsi anacronistico e non adeguato al giorno d’oggi, soprattutto su dispositivi di fascia alta.

Alla luce di tutto ciò e considerando quanto accaduto lo scorso anno con la precedente generazione di smartphone, in molti ipotizzavano che i prossimi Google Pixel 9 sarebbero approdati sul mercato con un taglio di archiviazione interna di partenza da 256 GB, tuttavia, secondo i recenti rumor, sembra che non sarà così.

Secondo una fonte dei colleghi di androidheadlines, sembra che tutti e tre i modelli “classici” di Pixel 9 manterranno una versione base con 128 GB di archiviazione interna, nello specifico Pixel 9 dovrebbe essere disponibile con 128 GB e 256 GB di memoria interna, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL con tagli di archiviazione da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB, mentre Pixel 9 Pro Fold dovrebbe poter contare su 256 GB e 512 GB di storage.

Per quanto l’informazione in questione possa certamente far storcere il naso a molti, la stessa fonte condivide anche un’indiscrezione che invece dovrebbe piacere ai più: sembra che il colosso di Mountain View stia aumentando la velocità di ricarica dei prossimi Pixel; pare infatti che Pixel 9 e Pixel 9 Pro potranno caricarsi “fino al 55% in circa 30 minuti”, mentre Pixel 9 Pro XL “fino al 70% in circa 30 minuti”, in tutti i casi utilizzando un caricabatterie da 45 W.

Al momento l’azienda commercializza esclusivamente un caricabatterie USB-C da 30 W, quindi è lecito presumere che sia in arrivo un nuovo modello per questa tipologia di accessorio; restando in tema batteria, tutti i dispositivi della serie Pixel 9 dovrebbero essere in grado di garantire una giornata intera lato autonomia. Non ci resta che attendere per scoprire se sarà realmente così.