Manca ormai meno di una settimana all’evento Made by Google che ci permetterà di scoprire ufficialmente tante novità: tra queste spiccheranno Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9 Pro XL e Google Pixel 9 Pro Fold, e in queste settimane ci sono state parecchie anticipazioni al riguardo. Quest’oggi possiamo mostrarvi una dettagliata carrellata di immagini che ci “confermano” il design dei quattro nuovi smartphone Android in arrivo (e persino qualche accessorio).

La serie Google Pixel 9 si mostra al completo in tante immagini

Ormai la presentazione ufficiale della serie Google Pixel 9 sembra essere una formalità, vista la quantità di anticipazioni (anche da parte di Big G stessa) che stiamo vedendo in queste settimane. Sappiamo che la casa di Mountain View svelerà quattro nuovi smartphone, un vero e proprio record per la linea Pixel: a Google Pixel 9 si affiancheranno Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL (che si differenzieranno principalmente per la diagonale del display) e il pieghevole Google Pixel 9 Pro Fold (un “cambio” di nome per Google Pixel Fold 2).

L’atteso evento Made by Google si terrà martedì 13 agosto 2024, ma in base a ciò che sappiamo non porterà al debutto anche Android 15: il sistema operativo è tuttora in fase beta e potrebbe essere rilasciato nella versione stabile nelle settimane successive. Mentre aspettiamo il lancio dei nuovi prodotti possiamo dare uno sguardo più da vicino al design attraverso i tanti render condivisi dal solito Evan Blass (@evleaks).

Partiamo dal tris di smartphone “tradizionali”, che ci viene mostrato in varie colorazioni e angolazioni quasi come se fosse ufficiale: nella galleria qui sotto possiamo ammirare Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL, tre smartphone molto simili (soprattutto gli ultimi due) ma dalle dimensioni differenti. Confermato un po’ tutto quello che abbiamo visto finora, tra colorazioni, forme, modulo fotografico posteriore, bordi e aspetto in generale. Il noto leaker ha condiviso anche alcune immagini di accessori, anche se purtroppo la risoluzione è veramente bassa.

Come promesso ora passiamo ai render che ritraggono Google Pixel 9 Pro Fold, il nuovo smartphone pieghevole. Confermato anche qui il design visto finora, caratterizzato da un particolare modulo fotografico a “doppia pillola” e dai due fori per le fotocamere selfie (una interna e una esterna). In base a ciò che sappiamo, entrambi i display dovrebbero essere OLED con refresh rate fino a 120 Hz: quello esterno dovrebbe arrivare a 8 pollici, mentre quello interno dovrebbe essere da 6,24 pollici.

In alcune delle immagini viene ribadita l’integrazione di Google Gemini, che offrirà interessanti funzionalità di intelligenza artificiale. Per scoprire tutto nel dettaglio dovremo aspettare solo pochi giorni: l’evento di presentazione della serie Google Pixel 9 e delle altre novità (incluse le cuffie Google Pixel Buds Pro 2 e lo smartwatch Google Pixel Watch 3) si terrà il 13 agosto 2024 alle ore 19:00 italiane.

Continuate a seguirci perché siamo sicuri che i prossimi giorni avremo ulteriori anticipazioni.