Con l’arrivo sempre più imminente di Google Pixel 9, continuano senza sosta i leak che ci stanno dando un quadro più completo della nuova generazione di smartphone Made by Google. La parola chiave di questi nuovi dispositivi sarà sicuramente Gemini, e grazie ad un nuovo video promozionale scopriamo qualcosa in più sulle nuove funzionalità di intelligenza artificiale che faranno il loro debutto il prossimo mese.

Come ormai già confermato da diverse settimane, il 13 agosto Google alzerà il velo su quelli che saranno i nuovi Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9 Pro XL e Google Pixel 9 Pro Fold. Nel corso degli scorsi giorni sono stati tantissimi i leak che hanno fatto la loro comparsa in rete, lasciandoci senza quasi più sorprese prima della presentazione ufficiale.

Abbiamo avuto modo di vedere le prime immagini stampa promozionali che mettono a confronto tutti i vari modelli, oltre ai render ufficiali di tutte le colorazioni che arriveranno sul mercato. Non sono mancate anche immagini reali dei nuovi dispositivi, come dimostrano queste fotografie che mettono a confronto Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 8 Pro.

Messo da parte l’aspetto puramente estetico della nuova gamma di smartphone di Mountain View, ciò che resta da scoprire sono le novità software che faranno il loro debutto con Google Pixel 9. Come per i Pixel 8 dello scorso anno, infatti, tantissima importanza verrà data anche stavolta all’intelligenza artificiale, con tante nuove funzionalità di cui oggi scopriamo nuovi dettagli.

Ecco le novità IA di Google Pixel 9

Grazie al noto profilo di Onleaks abbiamo la possibilità di dare uno sguardo ad uno dei video promozionali che Google mostrerà al pubblico durante l’evento di presentazione dei nuovi smartphone. All’interno del video viene data molta importanza alla colorazione rosa di Google Pixel 9, che molto probabilmente sarà quella maggiormente pubblicizzata durante la campagna marketing (come lo è stato il colore Azzurro cielo per Google Pixel 8 Pro l’anno scorso).

La grande importanza che rivestirà l’intelligenza artificiale è evidente anche nel finale del video, con la scritta “With Gemini” che si trasforma successivamente nel logo di Google. La parte più importante del video promozionale è però rappresentato dalle novità software: una di queste è la funzionalità Pixel Screenshot, che consente di effettuare una ricerca all’interno degli screenshot salvati in Google Foto chiedendo direttamente a Gemini le informazioni di cui abbiamo bisogno.

Anche il Magic Editor vedrà l’introduzione di una gradita novità. Allo stato attuale permette esclusivamente di ridimensionare, spostare o cancellare soggetti ed oggetti all’interno delle foto, con alcune possibilità di modifica suggerite direttamente dall’intelligenza artificiale. Nella nuova versione potremo invece chiedere direttamente a Gemini come modificare la foto, in maniera simile a ciò che permette di fare l’ultima versione di Photoshop.

Nel video possiamo infatti vedere Magic Editor modificare la foto con diversi tramonti, su esplicita richiesta dell’utente che inserisce le informazioni necessarie all’interno dell’apposito prompt testuale. Si tratta sicuramente di un’aggiunta molto gradita che renderà la modifica delle fotografie molto più completa. Il video conferma inoltre che, come per la scorsa generazione, anche i Google Pixel 9 riceveranno 7 anni di aggiornamenti software, inclusi Pixel Feature Drop (che a quanto pare verranno rinominati in Pixel Drop) e patch di sicurezza.

Un secondo video promozionale dedicato a Google Pixel 9 Pro, attualmente rimosso da YouTube per violazione di copyright, mostra una nuova funzionalità chiamata Add me (Aggiungimi). Si tratta della naturale evoluzione della funzionalità Scatto Migliore che ha fatto il suo debutto su Google Pixel 8 lo scorso anno, e che possiamo supporre rimarrà esclusiva dei modelli Pro, dotati di un maggiore quantitativo di memoria RAM e di un sensore teleobiettivo.

La funzionalità Add me consente sostanzialmente di aggiungere un soggetto in una fotografia e si attiva scattando più immagini della stessa scena. Grazie ad Android Headlines possiamo mostrarvi alcuni screenshot della funzionalità in azione: nel video possiamo vedere un gruppo di tre ragazze che cercano di scattarsi una foto in cui sono presenti tutte insieme. Dopo aver scattato la prima immagine dove sono presenti due ragazze, viene scattata una seconda immagine dove è presente il terzo soggetto lasciando poi all’intelligenza artificiale il compito di unire le due immagini per ottenere una foto di gruppo.

Per tutte le conferme del caso, comprese le funzionalità che rimarranno esclusive dei modelli Pro della nuova gamma di smartphone, non ci resta che aspettare il prossimo 13 agosto, nella speranza che l’evento di presentazione ci mostri anche qualche sorpresa non ancora emersa in rete.