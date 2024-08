Mancano ormai 10 giorni alla presentazione dell’attesissima serie Google Pixel 9 e dei quattro smartphone che la compongono si è parlato davvero molto nelle ultime settimane.

Dal design alle caratteristiche tecniche, dalle colorazioni alle opzioni di memoria, senza tralasciare le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, la nuova serie di punta del colosso di Mountain View è stata ampiamente anticipata, tanto che non vi sono quasi più segreti da svelare.

Ecco quanto dovrebbero costare i Google Pixel 9

Nelle scorse ore sono emerse delle anticipazioni relative a quelli che potrebbero essere i prezzi ufficiali e le promozioni studiate da Google per il lancio dei suoi nuovi smartphone.

Dato che l’esordio sul mercato delle cuffie Google Pixel Buds Pro 2 dovrebbe essere in programma qualche settimana dopo, non sarebbe possibile il lancio in bundle con i modelli Google Pixel 9 Pro. E nelle promozioni di lancio non dovrebbe essere incluso nemmeno Google Pixel Watch 3.

In Francia (ma è probabile che la stessa iniziativa possa essere estesa anche al nostro Paese) fino al 5 settembre gli utenti dovrebbero poter contare su un programma di permuta (150 euro per Google Pixel 9 e 200 euro per Pixel 9 Pro e Pro XL), 3 mesi di abbonamento a YouTube Premium e 6 mesi di abbonamento a Fitbit Premium.

Ed ancora, per tutti gli acquisti effettuati prima di dicembre gli utenti dovrebbero ricevere 6 mesi di abbonamento gratuito a Google One Premium con 2 TB di spazio di archiviazione (Google Pixel 9) o 12 mesi di abbonamento gratuito a Google One AI Premium (Google Pixel 9 Pro e Pro XL).

Infine, per i modelli con 256 GB di memoria dovrebbe essere applicato uno sconto immediato di 100 euro, così da consentire agli utenti di acquistarli al medesimo prezzo della versione con 128 GB.

Questi dovrebbero essere i prezzi di listino a cui poi applicare gli sconti di cui abbiamo parlato a seconda dei casi specifici:

Pixel 9

899 euro (128 GB)

999 euro (256 GB)

Pixel 9 Pro

1.099 euro (128 GB)

1.199 euro (256 GB)

1.329 euro (512 GB)

Pixel 9 Pro XL

1.199 euro (128 GB)

1.299 euro (256 GB)

1.429 euro (512 GB)

1.689 euro (1 TB)

Appuntamento al 13 agosto per il lancio ufficiale.