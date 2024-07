Quando mancano ancora quasi due settimane al lancio della serie Google Pixel 9 in Rete continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei nuovi smartphone di punta del colosso di Mountain View.

E così nelle scorse ore il protagonista di una nuova voce è stato Google Pixel 9 Pro Fold, le cui dimensioni dovrebbero essere più contenute rispetto a quanto previsto.

Pare, infatti, che il nuovo pieghevole di Google dovrebbe misurare 155,2 x 77,1 x 10,5 mm da chiuso e 155,2 x 150,2 x 5,1 mm da aperto, ossia 1,6 mm in meno da chiuso e 0,4 mm in meno da aperto rispetto a Samsung Galaxy Z Fold6.

Nel complesso, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, Google Pixel 9 Pro Fold dovrebbe avere delle dimensioni simili a quelle di OnePlus Open.

Per quanto riguarda il peso, il nuovo pieghevole di Google dovrebbe essere uno dei modelli più pesanti sul mercato: la bilancia, infatti, dovrebbe segnare 257 grammi.

Per il lancio di tale device il colosso di Mountain View dovrebbe puntare sullo slogan “Go big or go home“, molto probabilmente facendo riferimento alle generose dimensioni dei suoi due display, ossia 6,3 pollici quello esterno e addirittura 8 pollici quello interno.

Una sorpresa per la serie Google Pixel 9

Sempre con riferimento alla nuova serie di punta di Google, nelle scorse ore è emersa un’altra indiscrezione: pare che gli smartphone del colosso di Mountain View arriveranno sul mercato con a bordo Android 14.

Ebbene sì, a quanto pare Android 15 non sarà pronto per esordire il 13 agosto sulla serie Google Pixel 9, i cui utenti dovranno quindi accontentarsi di usare una versione “vecchia” dell’OS (ciò ovviamente solo per le prime settimane).

Ricordiamo che il colosso di Mountain View per i suoi nuovi modelli di punta garantirà agli utenti 7 anni di aggiornamenti software e di nuove funzionalità. Avrà tempo, quindi, per farsi “perdonare” per questo piccolo ritardo.