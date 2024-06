Chi acquista uno smartphone o un tablet di Samsung spesso lo fa anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con grande costanza e in funzionalità esclusive.

I dispositivi della gamma Galaxy offrono agli utenti diverse funzionalità dedicate alla sicurezza e alla privacy e presto ad esse se ne potrebbe aggiungere un’altra: ci riferiamo ad un nuovo modo per bloccare le applicazioni.

Scoperta una nuova funzione in arrivo per i Samsung Galaxy

Nelle scorse ore il popolare leaker Tarun Vats ha condiviso su X dei dettagli relativi ad una funzionalità che il team di sviluppatori del colosso coreano dovrebbe implementare con One UI 7, ossia la versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda che dovrebbe essere lanciata insieme alla serie Samsung Galaxy S25.

App Lock, questo il nome della nuova funzionalità, dovrebbe essere una soluzione di blocco delle app integrata nell’interfaccia di Samsung anche se al momento non vi sono dettagli precisi al riguardo. Tra gli smartphone che dovrebbero riceverla vi sono quelli delle serie Samsung Galaxy S24 e Galaxy S23.

C’è da precisare che i dispositivi della gamma Samsung Galaxy possono già vantare un modo per consentire agli utenti di bloccare le proprie app: tramite la funzione Area Personale, infatti, è possibile archiviare applicazioni, foto, video, file e dati separatamente dal resto del device, il tutto con le garanzie di protezione offerte da Samsung Knox (la piattaforma di sicurezza del produttore coreano che crittografa tutti i dati e impedisce l’accesso non autorizzato).

Al momento non è chiaro quale sia il motivo per cui Samsung potrebbe lanciare la funzionalità App Lock, trattandosi di una soluzione molto simile ad Area Personale. Probabilmente sarà molto più facile e immediata da usare oppure, più semplicemente, è una “reazione” all’annuncio fatto da Apple in occasione della Worldwide Developers Conference 2024 e relativo all’introduzione con iOS 18 di un sistema per bloccare e nascondere le applicazioni.