La prima beta della One UI 7.0 di Samsung basata su Android 15 è attesa per questa settimana, forse addirittura per la giornata di oggi. L’attesa, che potrebbe essere solo in parte ripagata vista la probabile esclusione dell’Italia dal programma, viene mitigata dall’arrivo di un nuovo aggiornamento dell’app Orologio di Samsung, che inizia a darci un assaggio della nuova release.

L’app Orologio di Samsung si aggiorna con elementi della One UI 7.0

La versione 12.4.00.8 è in distribuzione in queste ore, anticipando il debutto della beta della One UI 7.0, atteso a momenti. La nuova build è installabile sui dispositivi dotati di One UI 6 e ci fornisce qualche “indizio” sul cambio di rotta previsto con la prossima versione del sistema operativo personalizzato dalla casa sud-coreana.

Il primo cambiamento riguarda l’icona, aggiornata con un design in linea con quanto visto i giorni scorsi attraverso le anticipazioni: come potete vedere, la forma diversa viene testimoniata anche dalla difficoltà dell’attuale sistema di tavolozza colori a personalizzarla (ci sono bordi intorno, come vedete nel terzo screenshot). I vari widget sono stati rivisti, anche se provandoli ci viene il dubbio se effettivamente si tratti di una versione pronta: il sistema pare avere qualche difficoltà con il taglio e il caricamento di alcuni dei widget, come potete vedere voi stessi. Ci sono comunque modifiche (anche radicali) per il widget con doppio fuso orario, con orologio analogico, con le sveglie e con il timer.

A tal proposito, i giorni scorsi abbiamo visto come dovrebbe funzionare la “Dynamic Island“ di Samsung (oltre a diverse ulteriori anticipazioni), che dovrebbe offrire una pillola nella barra di stato in modo simile a come già accade ad esempio durante le chiamate. Allo stato attuale, non si vedono novità in tal senso con Orologio, segno che dovremo attendere l’effettivo arrivo della One UI 7.0.

Aprendo l’app possiamo notare qualche ulteriore cambiamento, pur senza stravolgimenti (stiamo pur sempre parlando dell’app Orologio): la barra di navigazione inferiore ora offre anche delle icone ad accompagnare “Sveglia“, “Fusi orari“, “Cronometro” e “Timer“, e sembra esserci un tocco in più di contrasto in alcune schermate. Le prime quattro immagini ritraggono la “vecchia” versione (12.3.21.3), le successive quattro quella nuova (12.4.00.8), in modo da fare un confronto.

Previous Next Fullscreen

La prima beta della One UI 7.0 basata su Android 15 dovrebbe essere ormai imminente. Se non ci saranno cambiamenti di rotta da parte di Samsung, è improbabile che gli utenti italiani potranno partecipare al programma: di solito i test sono riservati ad altri Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Corea del Sud. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sull’uscita della nuova release. Se volete aggiornare subito Orologio Samsung alla versione 12.4.00.8 senza attendere novità da parte di Google Play Store o Galaxy Store, potete scaricare e installare manualmente l’APK passando da APKMirror.

Come vi sembrano per ora i cambiamenti? Fateci sapere la vostra.