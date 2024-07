Sembra che Samsung stia pianificando di implementare pannelli a discesa separati per le notifiche e le impostazioni rapide come parte di One UI 7.

Questo sarebbe un grande cambiamento in ambito Android, tuttavia il colosso sudcoreano non sarebbe il primo grande produttore di dispositivi Android ad adottare questa opzione in stile iOS.

Un paio di anni fa, la MIUI di Xiaomi consentiva agli utenti di scegliere tra stili separati e unificati, mentre il più recente HyperOS offre solo pannelli a discesa separati.

Xiaomi motiva questa scelta affermando che si è resa conto che il 90% dei suoi utenti sceglie di usare lo stile separato, tuttavia non possiamo essere sicuri se questa percentuale si riferisca a tutti gli utenti nel mondo o solo a quelli in Cina, il che non sorprenderebbe visto che molte interfacce Android per in mercato cinese hanno imitato iOS, apparentemente a causa delle preferenze regionali.

Vale anche la pena considerare che quando la MIUI permetteva agli utenti di scegliere tra lo stile diviso e quello unificato, il primo era comunque l’opzione predefinita, mentre se all’utente venisse chiesto di scegliere durante il processo di configurazione, è probabile che più del 10% sceglierebbe lo stile diviso.

One UI 7 potrebbe adottare pannelli separati per le notifiche e le impostazioni rapide

In ogni caso le recenti fughe di notizie suggeriscono che Samsung potrebbe offrire pannelli a discesa separati per le notifiche e le impostazioni rapide con la prossima versione della One UI.