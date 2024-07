Con la recente presentazione degli ultimi smartphone pieghevoli Samsung abbiamo assistito al contestuale lancio dell’ultima versione attualmente disponibile dell’interfaccia proprietaria, la One UI 6.1.1; la nuova interfaccia porta con sĂ© alcuni miglioramenti e diverse nuove funzionalitĂ , alcune delle quali arriveranno anche su altri dispositivi del brand nel prossimo futuro.

Tuttavia, giĂ da qualche tempo si parla della prossima versione One UI, ovvero la numero 7 che porterĂ Android 15 sugli smartphone e sui tablet dell’azienda; abbiamo giĂ avuto modo di reperire alcune timide informazioni al riguardo, abbiamo visto per esempio come la prossima versione dell’interfaccia potrebbe prendere spunto da Samsung Good Lock per una delle sue novitĂ , come potrebbe avere una funzione che “si ispira” a iOS 18, ma abbiamo anche visto quelli che dovrebbero essere i dispositivi idonei alla ricezione dell’aggiornamento.

Nelle ultime ore, il noto leaker Ice Universe ha condiviso qualche piccola informazione in piĂą tramite il popolare social network X (ex Twitter); scopriamo insieme le novitĂ attese.

Samsung potrebbe stravolgere l’aspetto della One UI 7

Come la maggior parte delle interfacce proprietarie anche la One UI è particolarmente riconoscibile dagli utenti, ogni brand infatti sviluppa la propria interfaccia proprio affinchĂ© gli utenti ci si affezionino grazie al suo aspetto e alle sue funzionalitĂ , cosicchĂ© siano spinti a rivolgersi nuovamente alla stessa azienda per l’acquisto di un futuro dispositivo.

Nel corso degli ultimi anni l’interfaccia proprietaria di Samsung non ha subito particolari stravolgimenti dal punto di vista estetico, restando molto simile a sĂ© stessa per diverse versioni, eccezion fatta ovviamente per le ampie possibilitĂ di personalizzazione offerte che, per essere onesti, l’utente comune ignora quasi completamente.

Ad ogni modo, secondo quanto condiviso dal leaker giĂ menzionato, sembra che la versione numero 7 possa essere quella maggiormente modificata nella storia della One UI; si attendono dunque modifiche pesanti dal punto di vista estetico e tra queste sembra che possa esserci un totale restyling delle icone, caratteristica estetica di punta dell’interfaccia del brand.

Al momento tuttavia non ci sono particolari informazioni circa le modifiche che potrebbe apportare l’azienda, oltre alle giĂ citate icone è plausibile che venga modificato l’aspetto della tendina delle notifiche e dei relativi quick toggle, così come l’estetica delle Impostazioni, ma per il momento si tratta solo di supposizioni.

BisognerĂ attendere ancora un po’, al netto di ulteriori fughe di notizie, prima di avere tutte le certezze del caso, visto che secondo quanto trapelato di recente la prossima versione della One UI 7.0 potrebbe essere rilasciata in seguito all’evento Samsung Developer Conference di quest’anno (l’evento avrĂ luogo il 3 ottobre 2024 presso il San Jose McEnery Convention Center nel centro di San Jose, in California), ovvero entro la fine del mese di ottobre.

Per quel che concerne gli smartphone e i tablet dell’azienda che dovrebbero beneficiare della futura nuova versione One UI non ci sono informazioni aggiuntive di sorta, fanno dunque fede le considerazioni giĂ fatte in precedenza che ipotizzano come papabili i seguenti dispositivi:

Serie Galaxy SÂ

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21

Serie Galaxy ZÂ

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Serie Galaxy AÂ

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15Â (LTE+5G)

Galaxy A14Â (LTE+5G)

Serie Galaxy TabÂ

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9Â Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 Plus (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9Â (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Plus (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8Â (Wi-Fi/5G)

Serie Galaxy FÂ

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Serie Galaxy MÂ

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Come sappiamo, Samsung ha già  iniziato i lavori per sviluppare la nuova versione della propria interfaccia, lavori che a quanto pare proseguono spediti, non ci resta che attendere pazientemente per saperne di più.