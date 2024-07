Chi acquista uno smartphone o un tablet di Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in aggiornamenti software rilasciati con grande costanza, oltre che in applicazioni e funzionalità esclusive.

Da tempo il team di Samsung è al lavoro sulla nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda, ossia One UI 7.0 e nelle ultime settimane sono emerse già diverse anticipazioni su quelle che saranno le sue caratteristiche.

Ecco la nuova icona di Samsung Internet per One UI 7.0

Nelle scorse ore un nuovo contributo è arrivato dal popolare leaker Tarun Vats, che su X ha pubblicato quella che dovrebbe essere l‘icona di Samsung Internet Browser, confermando quanto già emerso in precedenza.

C’è da precisare che si tratta di un’immagine non ufficiale e, pertanto, l’icona di Samsung Internet di One UI 7.0 potrebbe essere soggetta anche a delle modifiche importanti prima del rilascio della nuova versione dell’interfaccia.

Premettendo che questa release non è ufficiale di Samsung, chi desidera provarla può scaricare l’app Samsung Internet cliccando su questo link e aprendola tramite My Files o un’altra app per la gestione dei file su dispositivi Galaxy con One UI 6.1 (e versioni successive).

Oltre alla nuova icona, il browser dovrebbe ottenere diverse nuove funzionalità, così come avverrà per le altre principali applicazioni del colosso coreano ma al momento non sono emersi dettagli ufficiali su ciò che il team di sviluppatori del produttore ha in serbo per gli utenti.

Ricordiamo che i primi device a ricevere One UI 7.0 dovrebbero essere quelli della serie Samsung Galaxy S24.