Gli appassionati di smartphone hanno a disposizione una vasta possibilità di scelta quando devono acquistare un nuovo dispositivo, le alternative offerte dai vari produttori si differenziano sotto diversi aspetti e i Pixel di Google non fanno eccezione.

Chi sceglie un dispositivo sviluppato dal colosso di Mountain View solitamente basa la propria scelta su alcune caratteristiche, in primis poter beneficiare della Pixel Experience e di un’esperienza Android stock, in secondo luogo è probabilmente interessato a testare quanto prima le varie novità implementate nel sistema operativo grazie ai vari aggiornamenti.

Gli smartphone Pixel (come ogni altro dispositivo) non sono perfetti, in più di un’occasione infatti vi abbiamo riportato diverse problematiche che hanno ciclicamente afflitto i dispositivi dell’azienda, gli esempi sono molti ma a titolo di esempio negli ultimi mesi abbiamo visto insieme problemi legati al display, problemi di accesso ai dati archiviati nella memoria interna, nonché problemi con la fotocamera che hanno inficiato l’esperienza d’uso di diversi modelli.

Quest’oggi vediamo insieme due nuove problematiche segnalate da diversi utenti in rete nelle ultime ore, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Questo video crea alcuni problemi ai display dei Pixel 7 Pro

Per quanto ci siano utenti abituati a cambiare smartphone ogni anno, fortunatamente c’è chi comprende l’eventuale bontà del dispositivo che ha per le mani e lo utilizza per più tempo possibile; è il caso di molti che acquistano un top di gamma e che non sentono la necessità di sostituirlo a tutti i costi con i modelli successivi.

Diversi possessori di un Google Pixel 7 Pro sono pienamente soddisfatti del proprio smartphone che, nonostante sia uscito da quasi due anni, funziona ancora egregiamente; tuttavia nelle ultime ore diversi utenti possessori del dispositivo in questione hanno segnalato in rete uno strano problema.

Il video qui sopra è il principale responsabile della problematica manifestatasi, o meglio l’audio riprodotto nel video: la fruizione del contenuto in questione con un Pixel 7 Pro infatti causa la comparsa di alcune linee sulla parte destra del display dello smartphone, le linee scompaiono mettendo in pausa il video e non si mostrano se il volume di riproduzione è basso.

L’immagine che vedete qui sopra, condivisa dai colleghi di androidpolice, ci mostra le linee in questione, seppur poco visibili attraverso lo scatto effettuato.

Non è chiaro a cosa sia dovuto il problema, ma c’è chi suggerisce che possa essere collegato agli altoparlanti del dispositivo: il tono basso dell’audio proveniente dal video potrebbe influire sulla frequenza di aggiornamento di 120 Hz e/o 90 Hz del telefono. La problematica in questione si manifesta esclusivamente sullo smartphone menzionato e non sembra affliggere altri modelli di Pixel, precedenti o successivi.

Al momento non sembra esserci una soluzione disponibile e non è nemmeno scontato che Google proponga un fix di qualche tipo considerando che il problema si manifesta esclusivamente con una determinata frequenza; fortunatamente non sembra che ciò causi danni permanenti allo smartphone, come detto infatti interrompendo la riproduzione del contenuto le linee spariscono e il display di Pixel 7 Pro torna alla normalità.

Spotify manda in crash alcuni smartphone Pixel

Passiamo ora al secondo, strano problema segnalato nelle ultime ore in rete, questa volta il responsabile sembra essere il celebre servizio di streaming musicale Spotify: secondo quanto riportato da diversi utenti, la riproduzione di un brano musicale attraverso la piattaforma in questione causa il crash del loro Pixel.

Sembrano essere afflitti diversi modelli, appartenenti alle serie Pixel 6, Pixel 7 e Pixel 8, tutti accomunati dal fatto di aver installato l’ultimo aggiornamento Feature Drop di giugno rilasciato dall’azienda; il problema infatti ha iniziato a manifestarsi in seguito all’installazione dell’update in questione.

Fortunatamente non tutti gli utenti possessori di un dispositivo Pixel si trovano a fronteggiare questo malfunzionamento, che si manifesta comunque con alcune differenze: alcuni utenti infatti segnalano che il loro telefono si blocca subito dopo aver riprodotto una canzone su Spotify, mentre altri affermano che il loro dispositivo funziona correttamente quando la canzone viene riprodotta e si blocca solo dopo che il display va in modalità sospensione.

Altri riscontrano il malfunzionamento solo se collegati ad una rete WiFi, mentre altri esclusivamente utilizzando la connessione dati del proprio operatore; ad ogni modo chi riscontra questo problema ha comunque facoltà di riavviare il dispositivo.

Non è chiaro al momento a cosa sia dovuto il tutto ma, come spesso accade, la community di appassionati propone varie soluzioni che però non sono permanenti, c’è chi suggerisce di disabilitare le notifiche di Spotify, cancellare la cache dell’app, o ancora effettuare un downgrade del software ad una versione precedente.

Se anche voi foste afflitti dal problema in questione, dovrete avere un po’ di pazienza prima che Spotify o Google individuino la causa del problema e propongano un aggiornamento correttivo; nel frattempo potreste comunque optare per un differente servizio di streaming musicale.