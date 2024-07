Google ha recentemente avviato la distribuzione degli inviti per un nuovo evento Pixel che si terrà nel mese di Agosto, ma sembra che Google Pixel 9 sia già in circolazione.

Su X è da poco stato pubblicato un breve video che mostra un esemplare di un colore apparentemente rosa vivace. Il dispositivo mostrato nel video potrebbe essere un prototipo finito, ma anche un’unità giunta ad alcuni rivenditori.

Pixel 9 is already out in Algeria.

Storage: 256GB

Color : Pink

I'll keep you updated tomorrow morning. pic.twitter.com/0mE1QlCbEg

— Hani Mohamed Bioud (@hanibioud) July 1, 2024