La fotocamera in uno smartphone è una delle componenti che più riscuotono l’interesse da parte degli utenti, i principali produttori lo sanno bene ed è per questo che il comparto fotografico dei dispositivi riceve spesso particolari attenzioni in fase di sviluppo. Anche Google con l’attuale famiglia Pixel 8 ha fatto altrettanto, sfornando due smartphone che possono competere senza troppi problemi con i principali top di gamma della concorrenza.

Tuttavia, nelle ultime ore sono aumentate in rete le segnalazioni di un curioso e fastidioso bug, che affligge la fotocamera di Google Pixel 8: diversi utenti hanno infatti notato come lo smartphone non sia in grado di adeguarsi alle variazioni di illuminazione come dovrebbe.

La fotocamera di Google Pixel 8 ha problemi nella regolazione dell’esposizione

In teoria, lo smartphone in questione dovrebbe permettere all’utente di toccare il display per adattarlo all’illuminazione dell’ambiente ma, diversi possessori di Pixel 8 si sono resi conto che in realtà non è proprio così. Il comportamento normale prevede che, in base alla parte di display che l’utente tocca, la fotocamera dovrebbe schiarire ciò che viene visualizzato sul display o scurirlo prima di scattare una foto; questo in realtà non accade scattando con il livello di zoom impostato a 1x, in alcuna modalità di scatto e nemmeno nei video.

Come potete notare dal video qui sopra, Pixel 8 non applica alcuna regolazione dell’esposizione quando la fotocamera è impostata sullo zoom 1x, mentre funziona correttamente con tutti gli altri livelli di zoom: considerando che il dispositivo in questione utilizza lo stesso sensore della fotocamera sia per gli scatti 1x che per quelli 2x, è lecito presumere che si tratti di un bug lato software e non di un problema hardware.

La problematica è stata individuata dagli utenti che utilizzano l’ultima versione disponibile della Pixel camera (v 9.2.113.585804376.14) e, in diversi, hanno prontamente segnalato l’anomalo comportamento a Google tramite la piattaforma Issue tracker. Per il momento la società non ha ancora commentato al riguardo ed è probabile che gli sviluppatori stiano analizzando il problema per riuscire a proporre una soluzione.

Bisognerà dunque attendere ancora un po’ prima che Big G rilasci un aggiornamento correttivo, in grado di ripristinare il corretto funzionamento della regolazione dell’esposizione per Google Pixel 8; non mancheremo di tenervi aggiornati al riguardo.

