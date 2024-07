Nel corso degli ultimi giorni non pochi utenti stanno riportando alcuni problemi relativi al malfunzionamento dei propri Google Pixel 6, Pixel 6 Pro e 6A, a seguito del ripristino dello smartphone. Secondo quanto riportato dal portale indiano Tech-Issues Today, infatti, dopo il ripristino alle impostazioni di fabbrica lo smartphone non si avvierebbe più, riportando uno specifico messaggio d’errore e compromettendo a tutti gli effetti il corretto funzionamento del dispositivo, non più utilizzabile a questo punto.

L’errore riscontrato dagli utenti

La schermata d’errore comunicherebbe l’impossibilità di avviare il sistema operativo Android, probabilmente a causa della presenza di eventuali file corrotti all’interno del sistema. Lo smartphone suggerirebbe a questo punto di tentare per l’ennesima volta un ripristino alle impostazioni di fabbrica, fino all’arrivo di un nuovo messaggio d’errore che annuncia l’assenza di un file denominato “tune2fs“, il quale sembrerebbe avere a che fare con la gestione dei file di sistema.

Entrando maggiormente nei dettagli, molti degli utenti interessati dal problema avrebbero riscontrato il malfunzionamento dopo aver aggiornato il proprio smartphone, nonostante la causa effettiva potrebbe essere in realtà riconducibile al ripristino del dispositivo, e non ad uno specifico aggiornamento software.

In base a quanto si evince da un utente di Reddit, molti degli utenti interessati dal problema sarebbero stati impossibilitati a risolverlo, pur tentando il ripristino attraverso l’apposito tool proprietario “Aggiornamento e riparazione software di Google Pixel“, che si sarebbe dunque rivelato inefficace. Alla luce di questo si consiglia fortemente di non ripristinare alle impostazioni di fabbrica nessuno dei modelli di Google Pixel 6 fino all’arrivo di una soluzione ufficiale da parte della compagnia.

Al momento infatti Google non ha rilasciato ancora nessuna dichiarazione in merito, nonostante stia verosimilmente già investigando il problema per risolverlo il prima possibile: attendiamo dunque l’arrivo di dichiarazioni ufficiali da parte della stessa compagnia, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.