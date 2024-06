Negli ultimi mesi il produttore HONOR sembra particolarmente attivo, l’azienda ha infatti lanciato negli ultimi tempi numerosi nuovi dispositivi, abbiamo visto l’esordio cinese di HONOR 200 Lite 5G e l’arrivo nel Bel Paese, la presentazione in patria di HONOR 200 e HONOR 200 Pro con il successivo approdo nel nostro mercato, ma abbiamo visto anche il recente lancio di HONOR Magic V Flip.

Nelle ultime ore l’azienda ha presentato in Cina un nuovo smartphone di fascia medio bassa, scopriamo insieme le principali caratteristiche di HONOR Play 60 Plus.

HONOR lancia Play 60 Plus in Cina: le specifiche

Il dispositivo in questione è il successore di HONOR Play 50 Plus, smartphone ufficializzato dall’azienda nell’ottobre dello scorso anno, il nuovo telefono di fascia medio bassa del brand, HONOR Play 60 Plus, misura 166,9 mm x 76,8 mm x 8,24 mm e pesa 198 grammi, si presenta con un display LCD da 6,77 pollici, risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Il cuore del dispositivo è il processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, accompagnato da 12 GB di memoria RAM e fino a 512 GB di archiviazione interna UFS 3.1. Il comparto fotografico è costituito sul retro da due sensori, rispettivamente da 50 MP e 2 MP, mentre frontalmente troviamo una fotocamera selfie da 5 MP.

Ad alimentare HONOR Play 60 Plus è presente un modulo batteria da 6.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 35 W; lo smartphone giunge sul mercato interno cinese equipaggiato con Android 14 basato su MagicOS, lettore per le impronte digitali laterale, un jack audio da 3,5 mm e certificazione IP64 contro acqua e polvere.

Come anticipato, lo smartphone è stato ufficializzato in Cina, dove sarà disponibile in tre distinte colorazioni quali Phantom Night Black, Moon Shadow White e Wonderland Green, nelle seguenti configurazioni e prezzi:

HONOR Play 60 Plus con 12 GB di RAM + 256 GB al prezzo di 1.499 Yuan (circa 193 euro al cambio attuale)

HONOR Play 60 Plus con 12 GB di RAM + 256 GB al prezzo di 1.699 Yuan (circa 218 euro al cambio attuale)

Al momento non ci sono informazioni ufficiali circa l’eventuale disponibilità e relative tempistiche per i mercati internazionali.