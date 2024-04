Nelle ultime ore il produttore asiatico HONOR ha lanciato ben due dispositivi in altrettanti mercati, uno smartphone già intravisto qualche giorno fa ha fatto il suo debutto in Europa, mentre un nuovo tablet è stato presentato in Cina; scopriamo insieme le principali caratteristiche di HONOR 200 Lite 5G e di HONOR Pad 9 Pro.

HONOR 200 Lite 5G ufficiale in Francia

Partiamo subito con il nuovo smartphone di fascia media del produttore, qualche giorno fa avevamo portato alla vostra attenzione le ultime informazioni al riguardo e, nelle ultime ore, l’azienda ha ufficialmente lanciato HONOR 200 Lite 5G nel mercato francese.

Lo smartphone in questione si presenta con un display AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione di 2412 x 1080 pixel e certificazione TUV Rheinland anti-sfarfallio per ridurre l’affaticamento degli occhi, sotto il cofano è stato implementato il chip Dimensity 6080, accompagnato da 8 GB di RAM (con la possibilità di ulteriori 8 GB di RAM virtuale) e 256 GB di archiviazione interna.

Per quel che concerne il comparto fotografico dello smartphone, esso è composto da una fotocamera principale da 108 MP, abbinata a un sensore ultra grandangolare da 5 MP e una fotocamera macro da 2 MP, mentre anteriormente è presente un sensore dedicato ai selfie da 50 MP con riconoscimento facciale 2D. Ad alimentare il tutto è presente una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 35 W, mentre lato connettività vanta la presenza del 5G, Wi-Fi e Bluetooth 5.1.

Con un peso di 166 grammi e uno spessore di 6,78 mm HONOR 200 Lite 5G arriva sul mercato equipaggiato con l’interfaccia proprietaria MagicOS 8.0 basata su Android 14, che incorpora le applicazioni potenziate dall’intelligenza artificiale di Honor, Magic Portal e Magic Capsule.

Come già detto il dispositivo è attualmente disponibile in Francia, nelle colorazioni Starry Blue, Cyan Lake e Midnight Black, al costo di 329,90 euro; attualmente per la fase di lancio gli acquirenti riceveranno in omaggio HONOR Band 9 o HONOR CHOICE Earbuds X5. Nulla si sa al momento per il nostro mercato.

Il nuovo tablet HONOR Pad 9 Pro fa il suo debutto in Cina

Alcuni di voi potrebbero ricordare come, sul finire dello scorso anno, il produttore cinese annunciò un nuovo tablet per il mercato interno, in seguito arrivato anche nel Bel Paese qualche tempo dopo; stiamo parlando di HONOR Pad 9 che, nelle ultime ore, ha assistito al lancio della versione Pro per il mercato cinese.

HONOR Pad 9 Pro vanta un display LCD TFT da 12,1 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 e frequenza di aggiornamento di 144Hz, il pannello offre inoltre 1,07 miliardi di colori, coprendo l’intera gamma cromatica DCI-P3. A muovere il tutto è presente il processore MediaTek Dimensity 8100, accompagnato da 8 GB o 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico del nuovo tablet HONOR presenta un sensore al posteriore e uno all’anteriore, rispettivamente da 13 MP e 5 MP, lato batteria è presente un modulo da 10.050 mAh con supporto per la ricarica rapida da 35 W; per quanto riguarda la connettività il tablet è dotato di supporto per Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e 5G. Il dispositivo vanta inoltre 4 altoparlanti e 4 tweeter per l’audio.

Con uno spessore di 6,64 mm ed un peso di circa 589 grammi il nuovo tablet HONOR arriva sul mercato interno cinese equipaggiato con MagicOS 8.0 basata su Android 14 in due colorazioni, Starry Grey e Sky Blue, ai seguenti prezzi:

HONOR Pad 9 Pro 8 GB + 256 GB al costo di 2199 Yuan (circa 280 euro al cambio attuale)

HONOR Pad 9 Pro 8 GB + 256 GB al costo di 2499 Yuan (circa 320 euro al cambio attuale)

Al momento non ci sono informazioni riguardo l’eventuale commercializzazione del dispositivo fuori dalla Cina, non mancheremo di tenervi informati.