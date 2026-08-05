A poche settimane dalla presentazione ufficiale dei nuovi smartwatch premium Samsung Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra2, il produttore sudcoreano sta lavorando per diversificare i propri sforzi in ambito wearable: l’ultimo leak di giornata fa riferimento ad un misterioso nuovo Galaxy Watch di Samsung non basato sul sistema operativo Wear OS.

Queste nuove indiscrezioni si sommano a quelle di pochi giorni fa su Galaxy Fit 4, che potrebbe debuttare a breve con diversi miglioramenti sul fronte della connettività e questo nuovo smartwatch dall’identità ancora sconosciuta potrebbe posizionarsi a metà strada tra lo stesso Galaxy Fit 4 e il meglio equipaggiato Galaxy Watch FE. Nella fattispecie, sono stati rinvenuti riferimenti ad un nuovo indossabile denominato Galaxy Aero, dotato di sistema operativo RTOS (real-time operating system), solitamente utilizzato su dispositivi a basso costo come appunto quelli della linea Galaxy Fit.

Allo stato attuale, non sappiamo praticamente nient’altro di questo dispositivo, a partire dalla forma del display, se circolare, quadrato o rettangolare; la presenza di uno schermo dovrebbe essere stata confermata dal codice dell’app Galaxy Wearable, che parla di un “galaxy_rtos_watch”.

Se posizionato al di sopra di Galaxy Fit 4, Samsung Galaxy Aero — se davvero si chiamera così — includerà tutta la classica sensoristica da smartwatch, a partire da accelerometro, giroscopio e sensore per il monitoraggio del battito cardiaco. In genere, i dispositivi con RTOS utilizzano processori meno potenti, che consumano di meno e rendono possibile una settimana intera di autonomia.

Giunti alle battute conclusive, dal codice di Galaxy Wearable arrivano conferme anche su un altro wearable oggetto di recenti indiscrezioni: le cuffie con design a clip identificate come Galaxy Buds Able si chiameranno Samsung Galaxy Buds On.