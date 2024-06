A distanza di qualche giorno dal debutto in Cina, HONOR annuncia ufficialmente il lancio di HONOR 200 e HONOR 200 Pro a livello globale e in Italia. Si tratta di due smartphone Android che puntano a offrire prestazioni al top e un’esperienza fotografica ritrattistica senza eguali a un prezzo accessibile. Scopriamoli più da vicino, insieme ai prezzi dedicati al nostro Paese.

HONOR 200 e 200 Pro ufficiali in Italia con HONOR AI Portrait

Per il comparto fotografico della serie HONOR 200 e per co-ingegnerizzare il motore HONOR AI Portrait, la casa cinese ha collaborato con Studio Harcourt, una leggendaria casa parigina di fotografia ritrattistica. Sfruttando l’esperienza di quest’ultima e le avanzate capacità di intelligenza artificiale di HONOR, il modello Pro consente in particolare di ottenere ritratti di livello professionale.

HONOR 200 Pro offre hardware avanzato e software alimentato da IA in grado di riconoscere anche le più sottili sfumature di luce. Per oltre 400 giorni, più di venti esperti di imaging di Studio Harcourt e di HONOR hanno collaborato in un processo di ideazione condivisa: il team ha analizzato oltre 1.000 scenari e milioni di set di dati, garantendo che l’essenza classica di Studio Harcourt possa essere catturata sugli smartphone. Inoltre, la fotocamera per i ritratti incorpora un algoritmo HONOR RAW Domain aggiornato, che consente di ottenere ritratti ben bilanciati, che gestiscono l’esposizione nelle aree luminose, preservando i dettagli anche negli scenari di illuminazione più scuri.

“La serie HONOR 200 è stata creata per essere la migliore famiglia di smartphone per la fotografia ritrattistica, ridefinendo il futuro dell’imaging mobile attraverso la tecnologia alimentata dall’IA di HONOR“, ha dichiarato George Zhao, CEO di HONOR Device Co., Ltd. “Attraverso una co-ingegnerizzazione meticolosa e un’integrazione senza soluzione di continuità, HONOR ha fuso le sue avanzate capacità di intelligenza artificiale con l’estetica senza tempo di Studio Harcourt, creando un nuovo standard per la fotografia ritrattistica degli smartphone, per permettere agli utenti di ottenere ritratti impeccabili“.

HONOR 200 Pro dispone di una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale per ritratti da 50 MP Super Dynamic H9000 (f/1.9, 1/1.3″, OIS), che permette di ottenere il giusto equilibrio tra luce e ombre persino negli scenari più impegnativi. A disposizione il supporto alla tecnologia pixel binning 4-in-1 con pixel da 2,4 μm. Al fianco del suddetto sensore sono disponibili un teleobiettivo per ritratti da 50 MP con un sensore personalizzato di Sony (IMX856 con f/2.4 e OIS) e una fotocamera ultra-grandangolare e macro da 12 MP con campo largo (f/2.2 e 112° di FoV).

HONOR 200 mette sempre a disposizione una tripla fotocamera posteriore con alcuni tratti in comune: a bordo un sensore principale Sony IMX906 da 50 MP (apertura f/1.95, 1/1.56″) con OIS, il teleobiettivo da 50 MP con sensore Sony IMX856 (f/2.4) e il sensore ultra-grandangolare e macro da 12 MP. Per entrambi c’è una fotocamera anteriore da 50 MP, ma il modello Pro aggiunge un sensore di profondità da 2 MP.

I nuovi smartphone Android possono contare su ampi display AMOLED Quad-curved Super Dynamic Vivid Display o Quad-curved Floating Display (da 6,7 o 6,78 pollici), con refresh rate fino a 120 Hz, risoluzione 1,5K e 4000 nit di luminosità massima. HONOR 200 Pro offre 3840 Hz Risk-free Dimming e le certificazioni TÜV Rheinland Flicker Free Display e TÜV Rheinland Full Care Display, e così come HONOR 200 include Natural Tone 2.0, una funzione che ottimizza la temperatura del colore in base alla luce ambientale, e Display Notturno AI Circadiano (sfrutta l’IA per regolare la luce blu e favorire la qualità del riposo notturno). La serie supporta inoltre l’Adaptive Dimming, che regola la luminosità del pannello in base alla luce esterna e all’uso dell’applicazione.

HONOR 200 e 200 Pro sono dotati di generose batterie da 5200 mAh al silicio-carbonio, che secondo il produttore garantiscono fino a 61 ore di streaming musicale continuo: entrambi i modelli possono contare sulla ricarica rapida cablata HONOR SuperCharge da 100 W (bastano 41 minuti per tornare al 100%), mentre il modello Pro aggiunge la ricarica wireless da 66 W e la ricarica inversa.

Non ci siamo dimenticati dei cuori, che in entrambi i casi sono firmati Qualcomm: HONOR 200 offre il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna, mentre HONOR 200 Pro si spinge fino allo Snapdragon 8s Gen 3, supportato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

Specifiche tecniche HONOR 200: display AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione 2664 x 1200 con refresh rate fino a 120 Hz

a risoluzione 2664 x 1200 con refresh rate fino a 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 con GPU Adreno 720

con GPU Adreno 720 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX906 da 50 MP (con OIS)

da 50 MP (con OIS) batteria da 5200 mAh con ricarica HONOR SuperCharge da 100 W (cablata)

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Specifiche tecniche HONOR 200 Pro display AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione 2700 x 1224 con refresh rate fino a 120 Hz

a risoluzione 2700 x 1224 con refresh rate fino a 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 con GPU Adreno 735

con GPU Adreno 735 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Super Dynamic H9000 da 50 MP (con OIS)

da 50 MP (con OIS) batteria da 5200 mAh con ricarica HONOR SuperCharge da 100 W (cablata), ricarica wireless da 66 W e ricarica inversa

da 66 W e Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Entrambi i modelli arrivano sul mercato con MagicOS 8.0 e Android 14, che integra una serie di funzionalità smart alimentate dall’intelligenza artificiale e funzioni come Magic Portal, Magic Capsule e Magic Ring, che semplificano le interazioni.

Prezzi e uscita di HONOR 200 e HONOR 200 Pro

HONOR 200 è disponibile all’acquisto nelle colorazioni Coral Pink, Moonlight White, Emerald Green e Black al prezzo consigliato di 599,90 euro (8-256 GB) e di 649 euro (12-512 GB). HONOR 200 Pro viene proposto nelle versioni Ocean Cyan, Moonlight White e Black al prezzo consigliato di 799 euro nell’unica configurazione da 12-512 GB.

Entrambi i modelli risultano già acquistabili tramite il sito ufficiale con offerte di lancio niente male: fino al 30 giugno 2024 è attivo il coupon ATUTTOANDROID150, che consente di risparmiare 150 euro sull’acquisto (scendendo a rispettivamente 449,90 euro, 499 euro e 649 euro). Inclusi con l’offerta 6 mesi di protezione dello schermo ed eventualmente un bonus di 60 o 70 euro con la permuta dell’usato.

Sul sito sono anche disponibili bundle speciali: aggiungendo 49,90 euro a HONOR 200 Pro è possibile avere HONOR Watch4, mentre con 1,90 euro si può ottenere il caricabatterie da 100 W; con HONOR 200 invece, si possono aggiungere 19,90 euro per avere lo stesso caricabatterie.