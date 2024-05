Era stata la stessa azienda ad annunciare un paio di settimane fa quella che sarebbe stata la data di presentazione dei nuovi HONOR 200 e HONOR 200 Pro per il mercato cinese, dopo diverse indiscrezioni i nuovi smartphone della società sono finalmente ufficiali; scopriamo insieme tutto quello che c’è da spere sui nuovi dispositivi del brand.

Honor 200 con display OLED da 6,7″ e Snapdragon 7 Gen 3

Partiamo subito con il primo modello, dal punto di vista estetico, soprattutto per quel che riguarda il retro, i due smartphone sono pressoché identici e la maggior parte delle differenze sono dunque nascoste agli occhi degli utenti.

HONOR 200 si presenta con un display OLED curvo da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e dimmer PWM ad alta frequenza di 3.840 Hz, vanta una luminosità di picco di 4.000 nit e può visualizzare 1,07 miliardi di colori. Sotto il cofano l’azienda ha implementato il chip Snapdragon 7 Gen 3 insieme alla GPU Adreno 720, mentre per quel che concerne le memorie lo smartphone è disponibile in cinque distinte varianti: 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB, 16 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB e 16 GB + 512 GB.

Per quel che riguarda il comparto fotografico principale, il dispositivo vanta sul retro un sistema a tripla fotocamera, composto da un sensore principale IMX906 da 50 MP (1/1,56″ con apertura f/1,95 e OIS), un teleobiettivo IMX856 da 50 MP con zoom ottico 2,5x (apertura f/2,4 e OIS) e un sensore ultra grandangolare da 12 MP; frontalmente è stata implementata una fotocamera da 50 MP.

HONOR 200 è alimentato da un modulo batteria da 5.200mAh con ricarica Super Fast Charge da 100W, ma manca il supporto per la ricarica wireless che rimane esclusiva del modello Pro, è equipaggiato con l’interfaccia proprietaria MagicOS 8.0 basata su Android 14, mentre per quel che riguarda la connettività vanta il supporto ai protocolli WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, telecomando a infrarossi e NFC. Lo smartphone infine è dotato di un sensore di impronte digitali sullo schermo, nonché di altoparlanti stereo con effetti audio Histen 7.1.

Ricapitoliamo di seguito le principali specifiche di HONOR 200, mentre per le specifiche tecniche complete potete fare riferimento alla scheda tecnica qui:

dimensioni 161,5 mm x 74,6 mm x 7,7 mm

display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 4.000 nit

processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX906 da 50 MP (1/1,56″ con apertura f/1,95 e OIS), teleobiettivo IMX856 da 50 MP con zoom ottico 2,5x (apertura f/2,4 e OIS) e sensore ultra grandangolare da 12 MP

fotocamera frontale da 50 megapixel

batteria da 5.200 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 100 W)

peso di 187 grammi

interfaccia MagicOS 8.0 basata su Android 14

Le vendite ufficiali di HONOR 200 inizieranno il 31 maggio in Cina ma lo smartphone è già disponibile per il preordine nelle colorazioni Moonlight White, Coral Pink, Velvet Black e Sea Blue, ai seguenti prezzi:

8 GB + 256 GB al prezzo di 2.499 yuan (circa 323 euro al cambio attuale)

12 GB + 256 GB al prezzo di 2.699 yuan (circa 349 euro al cambio attuale)

16 GB + 256 GB al prezzo di 2.999 yuan (circa 388 euro al cambio attuale)

12 GB + 512 GB al prezzo di 2.999 yuan (circa 388 euro al cambio attuale)

16 GB + 512 GB al prezzo di 3.199 yuan (circa 414 euro al cambio attuale)

Il modello Pro con display OLED da 6,78″ e Snapdragon 8s Gen 3

Passiamo ora al fratello maggiore della famiglia, ovvero HONOR 200 Pro che, come il fratello minore, si presenta con un display OLED curvo da 6,78 pollici, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e dimmer PWM ad alta frequenza di 3.840 Hz, vanta una luminosità di picco di 4.000 nit e può visualizzare 1,07 miliardi di colori. Rispetto al modello già illustrato, qui l’azienda ha optato per il processore Snapdragon 8s Gen 3 insieme alla GPU Adreno 735, mentre per quel che riguarda le memorie lo smartphone è disponibile in quattro configurazioni: 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB e 16 GB + 1 TB.

Il comparto fotografico principale è composto da tre sensori sulla parte posteriore del dispositivo, una fotocamera principale da 50 MP con sensore di immagine H9000 (1/1,3″, stabilizzazione ottica dell’immagine OIS e apertura f/1,9), un teleobiettivo da 50 MP con un sensore IMX856 personalizzato sviluppato con Sony che supporta lo zoom ottico 2,5x, lo zoom digitale fino a 50x (OIS, apertura f/2,4) e un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP con un campo visivo di 112° (modalità macro, autofocus, apertura f/2.2); frontalmente è presente un sensore da 50 MP con apertura f/2.1 e un sensore di profondità 3D.

HONOR 200 Pro è alimentato da una batteria da da 5.200 mAh con supporto alla ricarica super veloce cablata da 100 W e ricarica wireless da 66 W, entrambi i modelli poi sono dotati di una modalità di ricarica intelligente basata sull’intelligenza artificiale che si adatta alle abitudini di ricarica per massimizzare la durata della batteria. Lo smartphone è equipaggiato con l’interfaccia proprietaria MagicOS 8.0 basata su Android 14, mentre per quel che riguarda la connettività vanta il supporto ai protocolli WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual-band, NFC e sistemi di posizionamento multipli come GPS e GLONASS.

Lo smartphone infine è dotato di un sensore di impronte digitali sullo schermo, altoparlanti stereo con effetti audio Histen 7.1 e di un motore di gioco GPU Turbo X che ottimizza le prestazioni per i giochi ad alta richiesta, garantendo un gameplay fluido e di alta qualità.

Ricapitoliamo di seguito le principali specifiche di HONOR 200 Pro, mentre per le specifiche tecniche complete potete fare riferimento alla scheda tecnica qui:

dimensioni 163,3 mm x 75,2 mm x 8,2 mm

display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 4.000 nit

processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

tripla fotocamera posteriore con fotocamera principale da 50 MP con sensore di immagine H9000 (1/1,3″, stabilizzazione ottica dell’immagine OIS e apertura f/1,9), teleobiettivo da 50 MP con sensore IMX856 personalizzato sviluppato con Sony con supporto zoom ottico 2,5x, zoom digitale fino a 50x (OIS, apertura f/2,4) e obiettivo ultra grandangolare da 12 MP con campo visivo di 112° (modalità macro, autofocus, apertura f/2.2)

fotocamera frontale da 50 megapixel con sensore di profondità 3D

batteria da 5.200 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 100 W e in modalità wireless a 66 W)

peso di 199 grammi

interfaccia MagicOS 8.0 basata su Android 14

Le vendite ufficiali di HONOR 200 Pro inizieranno il 31 maggio in Cina ma lo smartphone è già disponibile per il preordine nelle colorazioni Sky Blue, Coral Pink, Moonlight White e Velvet Black ai seguenti prezzi:

12 GB + 256 GB al prezzo di 3.499 yuan (circa 452 euro al cambio attuale)

12 GB + 512 GB al prezzo di 3.799 yuan (circa 491 euro al cambio attuale)

16 GB + 512 GB al prezzo di 3.999 yuan (circa 517 euro al cambio attuale)

16 GB + 1 TB al prezzo di 4.499 yuan (circa 582 euro al cambio attuale)

È bene sottolineare come i prezzi menzionati siano esclusivi per il mercato cinese, bisognerà attendere il 12 giugno prossimo venturo per scoprire, in occasione della presentazione per il mercato globale a Parigi, quale sarà il prezzo di vendita per il nostro Paese.