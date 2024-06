Il momento che i clienti Spusu stavano aspettando è finalmente arrivato: l’operatore virtuale lancia ufficialmente il servizio VoLTE, che porta miglioramenti nella qualità delle chiamate e la possibilità di rimanere sotto rete 4G durante le stesse. Vediamo cos’è, come funziona e quali smartphone sono compatibili.

Spusu lancia ufficialmente il VoLTE sui modelli compatibili

Il mondo degli operatori virtuali si sta smuovendo in questi ultimi mesi, dopo un po’ di stagnazione: di recente abbiamo visto arrivare le prime offerte 5G per Spusu stesso (a partire da 7,89 euro al mese), ma anche per ho. Mobile (con tanto di eSIM), per 1Mobile, per Tiscali e per PosteMobile. In queste settimane è inoltre arrivato l’atteso VoLTE per i clienti Iliad, seppur con limitazioni. Quest’oggi i clienti Spusu saranno felici di sapere del lancio ufficiale del servizio VoLTE anche per loro, con tutti i miglioramenti che ne conseguono.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il VoLTE (Voice over LTE) è un servizio che non solo offre una qualità delle chiamate superiore, ma che consente di effettuarle senza eseguire lo switch dalla rete 4G a quella 3G, ormai in corso di spegnimento anche da parte di WINDTRE. Spusu offre il VoLTE a tutti i clienti con smartphone compatibili, senza costi aggiuntivi: i modelli compatibili dovrebbero essere tutti quelli che supportano già normalmente il servizio, ma è comunque possibile consultare una panoramica dei dispositivi a questa pagina del sito Spusu (probabilmente la lista non è esaustiva).

Il servizio VoLTE dovrebbe risultare attivo di default sugli smartphone compatibili, ma per sicurezza è possibile fare un salto nelle impostazioni di sistema relative alle connessioni o alle chiamate e verificare (il percorso preciso varia in base al produttore). In ogni caso, per capire se è attivo o meno basta controllare la persistenza della dicitura LTE (o 4G) durante le chiamate vocali.

Avete già provato a utilizzare il VoLTE con Spusu? Il vostro smartphone Android è risultato compatibile?