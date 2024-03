1Mobile lancia ufficialmente il 5G e diventa uno dei primi operatori virtuali a rendere disponibile la connettività di quinta generazione (Spusu l’ha anticipato a inizio mese): quest’ultima è ora accessibile sia attraverso due nuove offerte, sia con l’attivazione dell’apposita opzione dedicata a chi è già cliente.

1Mobile lancia ufficialmente il 5G: ecco come averlo

I nuovi e i vecchi clienti 1Mobile possono da oggi utilizzare la connettività 5G offerta dalla rete Vodafone, a patto di attivare le apposite proposte. Come forse saprete, l’operatore MVNO ha finora sfruttato (e continuerà a farlo) il 4G dell’operatore rosso, anche se limitato a una velocità di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload (come altri virtuali): ora invece, sarà possibile navigare al massimo della velocità attraverso la rete 5G di Vodafone.

Come possiamo leggere sul sito ufficiale 1Mobile, “la rete 5G è l’evoluzione della rete 4G: apprezzerai un significativo aumento della velocità e la capacità di reazione, che aumenta o diminuisce a seconda delle richieste“, con un “netto miglioramento delle performance della rete“. Viene specificato anche che con il 5G i clienti potranno “navigare al massimo della velocità, di media anche 10 volte più veloce rispetto alla tecnologia 4G“.

Come avere il 5G con 1Mobile? Ci sono diverse possibilità: i nuovi clienti possono sottoscrivere una nuova offerta a scelta tra Speed 5G 120 e Speed 5G 200, mentre chi è già cliente può attivare l’apposita opzione con un costo di 0,99 euro al mese (sia attraverso l’app sia tramite stringa USSD *11*50*1# dal tastierino telefonico); in entrambi i casi il primo mese risulta gratuito (solo per oggi per le offerte o fino al 31 marzo per l’opzione). In più, chi è già cliente, può effettuare un cambio verso una delle offerte con 5G al costo di 10 euro più il canone mensile della nuova.

Le due nuove offerte 1Mobile sono attivabili online tramite il sito e includono:

Speed 5G 120: minuti illimitati di chiamate, 50 SMS e 120 giga di Internet 5G a 7,90 euro al mese (primo mese gratis con portabilità, fino al 21 marzo 2024)

al mese (primo mese gratis con portabilità, fino al 21 marzo 2024) Speed 5G 200: minuti illimitati di chiamate, 50 SMS e 200 giga di Internet 5G a 9,90 euro al mese (primo mese gratis con portabilità, fino al 21 marzo 2024)

Per sfruttare la rete 5G è necessario non solo trovarsi in un’area coperta da Vodafone, ma anche possedere un dispositivo compatibile (l’operatore specifica che tutti gli smartphone con tecnologia 5G sono compatibili con la rete 5G offerta) e una scheda SIM da almeno 128K (se il seriale inizia con 893910401000 è possibile richiedere gratuitamente una nuova SIM sostitutiva). Se volete abilitare il 5G con la vostra offerta 1Mobile, potete scaricare l’app ufficiale seguendo il badge qui in basso (se già non lo avevate fatto).

Leggi anche: Migliori offerte operatori virtuali