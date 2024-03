Si chiama Spusu 150 5G ed è la prima offerta di questo operatore telefonico che supporta la connettività 5G, tecnologia che già negli ultimi giorni ha iniziato a mettere a disposizione di alcuni suoi utenti.

Disponibile a partire da domani (salvo eventuali cambiamenti), questa offerta potrà essere attivata entro il 31 marzo 2024 sia dai nuovi clienti che dai già clienti di questo operatore e tra i suoi principali punti di forza senza dubbio vi è il prezzo, a dir poco accattivante.

Cosa offre e quanto costa Spusu 150 5G

A fronte del pagamento di un canone di 7,98 euro al mese, la nuova offerta di Spusu mette a disposizione degli utenti 2.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico dati con copertura 5G (con velocità fino a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload).

Anche Spusu 150 5G consente agli utenti di sfruttare il meccanismo di Riserva Dati di questo operatore, soluzione in virtù della quale i Giga che non vengono usati nel mese vengono cumulati con quelli del mese successivo mentre i minuti e gli SMS non consumati si trasformano in 1 MB di traffico dati (il tutto entro il limite di 300 Giga).

Per quanto riguarda il roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea, per i minuti e gli SMS non ci sono limitazioni (possono essere usati entro i limiti previsti per l’utilizzo sul territorio nazionale) mentre per il traffico dati si applica la classica formula prevista dalla normativa comunitaria.

Ricordiamo che i minuti inclusi possono essere usati anche per chiamate internazionali verso Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Potete trovare tutte le offerte di Spusu qui.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche di questo mese