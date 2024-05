Anche per i clienti consumer di Iliad Italia è arrivata finalmente la possibilità di sfruttare il servizio VoLTE di questo popolare operatore telefonico.

Ricordiamo che negli ultimi mesi l’operatore ha via via ampliato i test di questa tecnologia, grazie alla quale è possibile effettuare chiamate audio sulla rete 4G/LTE, il tutto con la garanzia di una migliore qualità dell’audio e con la possibilità di navigare contemporaneamente in 4G/4G+ su internet o di sfruttare la connessione dati nelle proprie applicazioni preferite durante una telefonata.

Iliad dà il via all’era VoLTE

In occasione del lancio delle sue nuove offerte, Iliad ha precisato che il servizio VoLTE è incluso solo nelle offerte con minuti, SMS e Giga con un canone di almeno 9,99 euro al mese.

Ciò significa che, in base all’attuale portafoglio dell’operatore, il servizio VoLTE è disponibile con le due seguenti nuove offerte:

Flash 200 a 9,99 euro al mese – include chiamate verso tutti i numeri nazionali e SMS senza limiti, sia in Italia che in Europa, 200 GB di traffico dati anche con copertura 5G (di cui 11 Giga in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea) e chiamate senza limiti verso oltre 60 destinazioni internazionali – trovate la pagina dedicata seguendo questo link

– include chiamate verso tutti i numeri nazionali e SMS senza limiti, sia in Italia che in Europa, 200 GB di traffico dati anche con copertura 5G (di cui 11 Giga in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea) e chiamate senza limiti verso oltre 60 destinazioni internazionali – trovate la pagina dedicata seguendo questo link Flash 250 a 11,99 euro al mese – include chiamate verso tutti i numeri nazionali e SMS senza limiti, sia in Italia che in Europa, 250 GB di traffico dati anche con copertura 5G (di cui 13 Giga in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea) e chiamate senza limiti verso oltre 60 destinazioni internazionali – trovate la pagina dedicata seguendo questo link

Probabilmente la tecnologia VoLTE nelle prossime settimane verrà estesa anche ad altre offerte mentre al momento dovrebbe essere inclusa pure in quelle già esistenti che abbiano un canone di almeno 9,99 euro al mese.

Potete trovare tutte le offerte di Iliad seguendo questo link.