Nelle ultime ore abbiamo visto come Google sia stato impegnato nel rilascio di numerosi aggiornamenti, dalle patch di sicurezza di giugno 2024, al Pixel Feature Drop, fino ad Android 14 QPR3; nonostante ciò i vari team di sviluppatori in seno all’azienda continuano senza sosta il loro lavoro su tutti i prodotti e servizi offerti dalla società.

Oggi vediamo insieme alcune novità già disponibili per l’app Google Recorder, nonché alcune possibili funzioni future per Google Foto e Calendar.

Google Recorder riceve una nuova scorciatoia

Google Recorder è l’app registratore predefinita degli smartphone Pixel, il software in questione non è probabilmente tra quelli più attenzionati dalla società e riceve miglioramenti e novità con cadenza minore rispetto ad altri prodotti e servizi; ciò nonostante, qualche mese fa abbiamo visto come l’app abbia ricevuto un paio di piccole novità, nello specifico la lista delle registrazioni preferite e la nuova impostazione “Canali audio”.

Qualche giorno fa inoltre, in occasione del rilascio dell’ultimo Feature Drop, abbiamo visto come tra le diverse novità introdotte dall’aggiornamento vi fossero anche miglioramenti per Google Recorder: nello specifico l’app ora beneficia di riepiloghi più dettagliati e scaricabili sugli smartphone dell’attuale ultima gamma, lo strumento in questione è ora in grado di rilevare e includere i nomi degli interlocutori migliorando le trascrizioni delle conversazioni, ma può anche esportare le trascrizioni in file di testo o Google Documenti.

L’ultimo aggiornamento dell’app in distribuzione tramite il Google Play Store (versione 4.2.20240502.639621645) porta con sé una piccola novità che potrebbe risultare comoda per gli utenti che sono soliti utilizzare con frequenza il software in questione; Google Recorder riceve una scorciatoia leggermente rivisitata.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, la nuova scorciatoia presenta un nuovo pulsante che permette di avviare direttamente la registrazione senza la necessità di aprire l’app; non si tratta di una rivoluzione, ma come detto di una piccola novità che può tornare utile a coloro che sono soliti utilizzare Google Recorder assiduamente.

Google Foto potrebbe presto fornire la possibilità di eliminare in massa i backup

Come molti altri servizi del colosso l’app Google Foto gode di tutta una serie di nuove funzioni implementate ciclicamente e altrettante in costante lavorazione. Di recente, tanto per fare qualche esempio, abbiamo avuto modo di vedere come Google potrebbe consentire agli utenti di migliorare i video con un solo click e di nascondere alcuni volti, come l’azienda abbia introdotto nell’app una scorciatoia per il contatto preferito, come sia stato democratizzato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, o ancora come l’app potrebbe permettere di modificare il tempo di permanenza nel cestino delle foto cancellate.

Analizzando il codice della versione 6.87 dell’app, il cacciatore di codici assembledebug ha individuato alcuni indizi su una possibile nuova funzione:

<string name=”photos_backup_settings_cod_category”>Undo backup for this device</string>

<string name=”photos_backup_settings_cod_summary”>Delete all backed-up photos and videos from this device in Google Photos, without deleting anything from your device</string>

Le stringhe di codice individuate ci mostrano come sembri essere in lavorazione una nuova funzione denominata “Annulla backup per questo dispositivo”, essa consentirebbe di semplificare il processo di liberazione dello spazio nell’archivio cloud di Google.

Qualora la funzione in questione dovesse vedere la luce nel prossimo futuro, dovrebbe permettere agli utenti di eliminare tutte le foto e i video di cui è stato eseguito il backup da un dispositivo specifico su Google Foto, senza eliminare le copie locali su quel dispositivo.

Non ci sono indicazioni circa le tempistiche di rilascio della funzionalità, bisognerà attendere per saperne di più.

Calendar potrebbe farvi scegliere quali festività visualizzare quali no

Concludiamo la carrellata odierna con Google Calendar, l’applicazione dedicata al calendario sviluppata dal colosso di Mountain View riceve a sua volta ciclicamente alcune nuove funzioni e migliorie; a titolo di esempio negli ultimi tempi abbiamo visto come l’app abbia ricevuto un nuovo strumento per gli appuntamenti, o ancora come l’applicazione si sia evoluta sugli smartwatch equipaggiati con Wear OS.

Oggi, grazie all’instancabile assembledebug, veniamo a conoscenza di una possibile futura funzione che permetterebbe agli utenti di scegliere quali festività visualizzare nel proprio calendario.

Come potete notare dall’immagine poco sopra è stata individuata una nuova opzione chiamata “Nascondi questa festività”, una volta disponibile consentirebbe all’utente di scegliere festività specifiche che non desidera vedere nel proprio calendario.

È stata inoltre individuata una seconda nuova opzione chiamata “Vacanze selezionate”, anche se non è chiaro al momento in cosa consista di preciso, è lecito presumere che possa consentire di selezionare un numero di festività e mostrare solo quei giorni.

Anche in questo caso non ci sono informazioni precise sulle tempistiche di rilascio delle novità.