Google Calendar sta ricevendo un cambiamento significativo al modo in cui gli utenti Google Workspace pianificano gli appuntamenti grazie a un nuovo strumento che consentirà di programmarli in maniera più snella e intuitiva.

Rispetto al sistema precedente, questo strumento offre numerosi vantaggi a partire dalla possibilità di creare facilmente pagine professionali in cui definire gli appuntamenti personalizzando con precisione la propria disponibilità.

Il nuovo strumento offre inoltre la possibilità includere automaticamente le pause tra gli appuntamenti e di impostare un numero massimo di appuntamenti al giorno.

Google Calendar migliora la gestione degli appuntamenti

Gli abbonati ai livelli Google Workspace Individual, Business Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade, organizzazioni non profit e Google One Premium riceveranno funzionalità premium aggiuntive, come la possibilità di creare più pianificazioni, mentre gli iscritti a Google Workspace Business Starter avranno accesso alla pianificazione degli appuntamenti, che prima non era inclusa in questo piano.

Il completamento di questa transizione è previsto per il 18 luglio 2024 e tutti gli spazi per appuntamenti esistenti rimarranno attivi fino a tale data, ma Google consiglia di iniziare il prima possibile a familiarizzare con il nuovo strumento.

Tuttavia è bene tenere presente per ora la nuova funzionalità riguarda Google Workspace, quindi non si applica agli Account Google personali.

