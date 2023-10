Negli ultimi giorni, Google ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti per Google Suoni e Google Recorder, due delle proprie app destinate esclusivamente agli smartphone della gamma Pixel, portando in entrambi i casi alcune novità “tangibili”.

Nelle ultime ore, poi, è emerso che Android potrebbe presto arricchirsi di un nuovo riquadro delle impostazioni rapide (Quick Settings tile) che renderà più facile il cambio di SIM utilizzata per la connessione dati.

Google Suoni si aggiorna e introduce le “Gemme”

In questi giorni, Big G sta rilasciando un aggiornamento per l’app Google Suoni, quella che governa le suonerie di sistema degli smartphone Pixel, probabilmente per celebrare il lancio dei nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, accompagnati da una raccolta di sfondi dedicati a tema minerali.

La nuova raccolta di suonerie e toni di notifiche si chiama “Gemme”, tanto per restare in tema: in totale, la raccolta si compone di 8 suonerie per le chiamate (Giochi cosmici, Suoni ambrati, Zaffiro, Vibrazione eterea, Sogni cremisi, Campanella di minerali, Incantesimo e Spaccatura) 9 toni di notifica (Luce del sole liquida, Rivelazione, Sfarzo, Campana di opale, Occasione, Bacchetta magica, Irradiazione, Deviazione e Mercurio) e 9 suonerie per la sveglia (Eco, Prisma, Rituali, Apoteosi, Fusione, Acquamarina, Piccole meraviglie, Cristallino e Rocce danzanti).

Per provarle tutte, qualora abbiate già ricevuto la raccolta “Gemme”, vi basterà seguire il percorso “Impostazioni > Suoni e vibrazione” e poi selezionare una voce tra “Suoneria telefono“, “Suono di notifica predefinito” e “Suoneria sveglia predefinita”.

Come aggiornare Google Suoni

La versione 3.1 dell’app Suoni di Google è in via di rilascio graduale attraverso il Google Play Store su tutti i Pixel supportati (pare siano quelli che eseguono almeno Android 12, ovvero Google Pixel 3 e modelli successivi): per verificare la disponibilità, vi basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, eventualmente, selezionare “Aggiorna”.

Nel caso in cui, invece, abbiate “fretta” di ricevere le nuove suonerie e i nuovi toni di notifica del pacchetto Gemme potrete ricorrere all’installazione manuale (sideload) del pacchetto, scaricabile tramite il portale APKMirror (la pagina di download è raggiundibile tramite questo link) e installabile attraverso qualsiasi gestore dei file.

Un paio di novità per Google Recorder

Anche l’app Google Recorder, il registratore ricco di funzionalità degli smartphone Pixel, si è recentemente aggiornata alla versione 4.2.20230908.569955869 per portare sugli smartphone supportati un paio di novità. Spoiler: non vi è ancora traccia della nuova funzionalità di riepilogo basata sull’intelligenza artificiale.

La prima novità è la lista delle registrazioni preferite: è ora possibile contrassegnare come preferite alcune registrazioni in modo da filtrare l’elenco solo con quelle di interesse. Per farlo, basta effettuare una pressione prolungata su una delle registrazioni, effettuare un tap sull’icona coi tre pallini in alto a destra e scegliere “Aggiungi ai preferiti“. A quel punto, comparirà la pillolona “Preferiti” (che indica anche il numero di registrazioni aggiunte a questa lista) in alto.

La seconda novità è la nuova impostazione “Canali audio”, raggiungibile tramite il percorso “Avatar utente > Impostazioni di Registratore”. L’impostazione consente di scegliere tra “Mono” e “Stereo” per quanto concerne l’audio che viene registrato.

Come aggiornare Google Recorder

La versione 4.2.20230908.569955869 dell’app Registratore di Google è in via di rilascio graduale attraverso il Google Play Store e può essere eseguita da qualsiasi Pixel che esegua almeno Android 10: per verificare la disponibilità, vi basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, eventualmente, selezionare “Aggiorna”.

Nel caso in cui, invece, abbiate “fretta” di ricevere le nuove funzionalità dell’app potrete ricorrere all’installazione manuale (sideload) del pacchetto, scaricabile tramite il portale APKMirror (la pagina di download è raggiundibile tramite questo link) e installabile attraverso un’applicazione che installa i “bundle” (file .akpm), come quella ufficiale di APKMirror (si può installare, attraverso il Google Play Store, effettuando un tap sul badge sottostante).

Android guadagnerà presto un toggle rapido per “switchare” la SIM dati

Spesso e volentieri, i produttori di terze parti propongono, con le loro interfacce, funzionalità che in Android latitano. Talvolta si parla di vere e proprie genialate, talvolta si parla di cavolate, talvolta si parla di cose piuttosto semplici.

Una funzionalità che è presente a bordo di smartphone di produttori quali Samsung, OnePlus e OPPO, ma che non è presente all’interno di Android “stock”, non solo quello che troviamo in esecuzione sui Pixel, è la possibilità di cambiare velocemente la SIM che viene sfruttata per la connessione dati, una funzionalità molto utile specie per coloro che sfruttano due o più SIM contemporaneamente.

Al momento, infatti, sugli smartphone che eseguono Android “stock” (una AOSP senza personalizzazioni invadenti), per cambiare la SIM con cui viene sfruttata la connessione dati è necessario seguire il percorso “Impostazioni > Rete e internet > SIM” e, solo allora, si potrà cambiare la SIM.

Secondo quanto riportato su X da Mishaal Rahman, Google ha recentemente contrassegnato come “risolto” la richiesta in tal senso di un utente datata dicembre 2022: la funzionalità (probabilmente un toggle rapido per cambiare la SIM destinata alla connessione dati) sarà quindi disponibile in una futura build del sistema operativo del robottino verde, magari già con uno degli aggiornamenti trimestrali di Android 14.

Qualcuno ha da tempo messo una pezza al problema

Qualche mese fa, lo sviluppatore Koji Ishii ha pubblicato, sul Play Store, un’applicazione chiamata SIM Switch Quick Settings che prova a mettere una pezza a questa mancanza: una volta intallata l’app (scaricabile tramite il badge sottostante), tra i riquadri rapidi sarà possibile aggiungere quello chiamato “SIM Switch” che mostra la SIM attualmente utilizzata per la connessione dati e, se toccato, apre la pagina delle impostazioni per effettuare il cambio della SIM sfruttata per la connessione dati.

