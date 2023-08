Google Pixel Tablet è disponibile all’acquisto in Italia su Amazon: in queste ore l’ultimo arrivato della gamma di tablet Android della casa di Mountain View è sbarcato sul sito nella versione completa di dock per la ricarica, con 128 o 256 GB di memoria interna.

Google Pixel Tablet arriva su Amazon.it

Google Pixel Tablet è stato presentato lo scorso maggio durante il Google I/O 2023 insieme ad altre novità, tra le quali spiccano lo smartphone Google Pixel 7a (che è stato fin da subito proposto sul mercato italiano) e il pieghevole Google Pixel Fold (tuttora inedito in Italia). Big G è tornata nel mondo dei tablet Android dopo qualche anno di assenza, e finalmente il dispositivo viene proposto venduto e spedito da Amazon Italia, prima ancora che sul Google Store.

Per chi non lo conoscesse, Pixel Tablet è un prodotto un po’ diverso da un tablet tradizionale, come abbiamo avuto modo di appurare nella nostra recensione. Il dispositivo viene infatti proposto con una dock di ricarica inclusa e pensata per trasformarlo in una sorta di smart display casalingo decisamente più completo. A livello tecnico offre uno schermo IPS LCD da 10,95 pollici a risoluzione 2560 x 1600 e il SoC Google Tensor G2, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna. Sono poi presenti due fotocamere (una anteriore e una posteriore, entrambe da 8 MP), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, porta USB Type-C, connettività UWB e batteria da 27 Wh (qui per la scheda tecnica completa).

Google Pixel Tablet è disponibile all’acquisto su Amazon.it, venduto e spedito da Amazon con consegna rapida (1° settembre, nel momento in cui scriviamo) e tutte le garanzie del caso. I prezzi risultano leggermente diversi da quelli annunciati da Google: servono 647,66 euro (128 GB) o 827,71 euro (256 GB) per portarlo a casa, con dock inclusa. Se siete interessati o volete anche solo dare un’occhiata potete seguire uno dei link qui sotto. Qui sopra e in fondo potete consultare la nostra recensione.

