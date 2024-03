Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle varie applicazioni e dei tanti servizi che il colosso di Mountain View mette a disposizione degli utenti e l’ultimo esempio in tal senso è quello che riguarda Google Pixel Tablet, che presto dovrebbe poter contare su una funzionalità di cui si parla ormai da diversi mesi.

Lo scorso agosto, infatti, il popolare leaker Mishaal Rahman ha scoperto una nuova funzionalità relativa a Google Pixel Tablet pensata per consentire agli utenti di trasmettere dei contenuti multimediali dal telefono al tablet semplicemente avvicinando i due dispositivi.

In occasione del CES 2024 di Las Vegas, il team di Google ha fornito una dimostrazione di tale funzionalità, chiamata Cast to devices nearby, senza tuttavia sbilanciarsi su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Una nuova funzione in arrivo per Google Pixel Tablet

Analizzando l’ultima versione di Google Play Services (la versione 24.10.16 beta), lo staff di Android Authority ha scovato le seguenti stringhe che suggeriscono che tale funzionalità dovrebbe essere implementata molto presto:

<string name=”ftue_opt_in_half_sheet_description”>You can now cast media to any Pixel Tablet on this Wi-Fi network just by holding your phone in front of it.</string>

<string name=”ftue_opt_in_half_sheet_title”>A new way to cast to tablets</string>

Stando a quanto si apprende da queste stringhe, gli utenti dovranno connettere smartphone e Google Pixel Tablet alla medesima rete WiFi e tale funzionalità, che pare sia limitata ai telefoni del colosso di Mountain View, supporterà anche servizi come Spotify e YouTube Music.

Restiamo in attesa di scoprire quali modelli di Google Pixel saranno supportati e il tipo di protocollo che la funzione sfrutterà (NFC, UWB, Bluetooth, ecc.) ma quando sarà effettivamente rilasciata – probabilmente nella seconda parte del 2024 (Google ha usato l’espressione “later this year”) – anche questi aspetti verranno chiariti.

