Lo scorso anno il colosso di Mountain View ha deciso di tornare nel segmento dei tablet dopo una lunga assenza, Google Pixel Tablet è stato infatti presentato in occasione del Google I/O 2023, diventando qualche tempo dopo disponibile per l’acquisto anche nel Bel Paese.

Nonostante abbiano già iniziato a circolare alcune indiscrezioni su un presunto successore del dispositivo in questione, l’azienda non ha certo abbandonato lo sviluppo di Pixel Tablet, tanto che abbiamo già visto come la funzione chat bubble di Android abbia ricevuto un restyling sul dispositivo in questione, nonché come sia probabilmente in arrivo una nuova funzionalità chiamata Cast to devices nearby.

Oggi invece, diamo un’occhiata ad una possibile nuova funzione legata all’assistente Google, anche se non è ancora ben chiaro come possa funzionare.

Google al lavoro su una nuova funzionalità “Guarda e firma” per Pixel Tablet

A ottobre dello scorso anno abbiamo visto come Google stesse lavorando per portare la funzione “Guarda e parla” di Nest Hub Max anche su Pixel Tablet, si tratta di una funzionalità che prevede l’utilizzo della fotocamera integrata del display per riconoscere quando qualcuno sta guardando e parlando al dispositivo, funzionalità non ancora presente sul tablet dell’azienda.

I colleghi di 9to5Google hanno notato alcuni interessanti modifiche apportate dalla società nell’ultimo aggiornamento della versione beta dell’app Ricerca Google (v15.15), dove alcuni testi in-app relativi a Guarda e parla sono stati rimossi e sostituiti da nuovi etichettati “LnS” (teoricamente Look and sign).

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, sono presenti alcune piccole informazioni:

Use REDACT with LNS You can use REDACT to communicate with Assistant when your tablet is docked.

How it works: Your device relies on camera sensing and analyzes video of you or others in your home to determine if anyone wants to activate Assistant.

Agreeing to this setting lets Assistant respond to REDACT.

Assistant may activate when someone didn’t intend it to, like if they REDACT.

Change these options anytime in your Assistant settings.

Non è molto chiaro come possa funzionare la nuova funzione Guarda e firma, potrebbe trattarsi di un gesto della mano da utilizzare al posto del comando vocale “Ehi Google”, o un altro tipo di gesto che indichi più chiaramente che stai cercando di parlare con l’Assistente.

Tuttavia, traducendo alla lettera Look and sign, potrebbe anche trattarsi di qualcosa di completamente diverso, magari una nuova funzione per consentire agli utenti che non possono parlare di interagire con l’assistente Google utilizzando il linguaggio dei segni.

Bisognerà attendere ancora un po’ per saperne di più, in ogni caso è interessante notare come, a differenza di altri ambiti, qui Google non stia cercando di sostituire l’assistente con Gemini in tutto e per tutto, del resto Pixel Tablet è chiaramente stato pensato per l’ambito domestico, settore in cui Google Assistant resiste ancora.