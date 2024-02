Con l’inizio del rilascio della prima beta QPR3 di Android 14 nella serata di ieri, iniziano ad emergere interessanti informazioni sui piani futuri di Google, tra le altre cose il colosso di Mountain View sembra aver deciso di modificare l’aspetto di una funzionalità già disponibile da qualche tempo, ovvero le chat bubble.

Si tratta in sostanza della modalità di visualizzazione delle chat provenienti dalle applicazioni di messaggistica in apposite “bolle” a lato dello schermo, i colleghi di androidauthority sono riusciti ad attivare il restyling grafico di questa funzionalità, permettendoci di vedere quale potrebbe essere il suo aspetto nel prossimo futuro.

Android riceverà presto un nuovo design per la funzione chat bubble sui display di grandi dimensioni

La funzionalità chat bubble presente in Android non è qualcosa di nuovo, è stata implementata per la prima volta con la versione 11 del sistema operativo, ma da allora non ha ricevuto particolari attenzioni da parte dell’azienda, rimanendo sostanzialmente invariata sia nell’aspetto che nelle funzionalità.

Grazie alla prima beta di Android 14 QPR3 però, iniziano ad intravedersi alcuni cambiamenti estetici della funzionalità in questione, testati in anteprima dai colleghi menzionati in apertura su Google Pixel Tablet.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, il restyling grafico prevede innanzitutto l’aggiunta di una “barra a bolle”, una piccola barra ancorata all’angolo in basso a destra dello schermo che, finché l’utente non scorre verso l’alto, rimane per impostazione predefinita abbastanza nascosta; una volta “attivata” è possibile passare da una bolla attiva all’altra toccando l’icona della conversazione, oppure utilizzare il pulsante “+” per vedere le bolle recenti e quelle ignorate. Infine, per chiudere una bolla e tornare alla visualizzazione a barra più discreta, è sufficiente cliccare la barra del titolo per visualizzare un menu a comparsa con tre pulsanti: Non mettere in bolla la conversazione, Impostazioni app e Ignora bolla.

La nuova modalità di visualizzazione non è al momento attiva per impostazione predefinita nella beta 1 di Android QPR3, ma necessita di alcune operazioni per poter essere visualizzata, non è chiaro inoltre quando Google possa rilasciarla in versione stabile, potrebbe essere implementata nella versione stabile di Android 14 QPR3 a giugno o nella prossima versione del robottino, Android 15. In ogni caso, è probabile che inizialmente la funzionalità venga resa disponibile per Pixel Tablet e dispositivi con display di grandi dimensioni, forse anche pieghevoli.

