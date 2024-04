Google Pixel 8a è lo smartphone di fascia media più atteso di questa prima metà del 2024, il cui lancio ufficiale è previsto durante il prossimo Google I/O che si terrà a maggio. Del dispositivo sappiamo già quasi tutto e quest’oggi possiamo dargli uno sguardo ancora più dettagliato grazie ad alcuni render leak in alta risoluzione che mostrano lo smartphone in tutte le colorazioni e nella relativa cover ufficiale.

Google Pixel 8a ha ormai fatto capolino in rete in diverse occasioni, l’ultima delle quali sulla pagina ufficiale di un operatore mobile americano. Lo smartphone arriverà sul mercato in quattro diverse colorazioni, prese in prestito dal fratello maggiore Google Pixel 8 Pro e delle quali abbiamo avuto modo già di vedere i render ufficiosi.

Il nuovo leak di quest’oggi vede invece nuovi render in alta definizione di Google Pixel 8a, che mostrano il mid-range in tutte le colorazioni ufficiali. Lo smartphone viene mostrato in tutte le angolazioni possibili, e in alcuni dei render possiamo anche ammirare l’accoppiata con la relativa cover ufficiale.

Le quattro colorazioni che saranno disponibili al lancio sono Bay (Azzurro cielo), Mint (Verde menta), Obsidian (Nero ossidiana) e Porcelain (Grigio creta) e potete ammirarle tutte nella galleria sottostante.

Previous Next Fullscreen

Specifiche tecniche di Google Pixel 8a

Come già specificato in apertura e in altre occasioni, Google Pixel 8a dovrebbe essere ufficializzato, come di consuetudine per questa serie, durante il prossimo Google I/O che si terrà il 14 e 15 maggio 2024. L’evento sarà teatro di presentazione di numerose novità legate all’intelligenza artificiale e al futuro di Android, ma possiamo aspettarci qualche annuncio hardware tra cui, per l’appunto, il nuovo smartphone di fascia media.

La scheda tecnica riserverà poche sorprese e si presenta come la naturale evoluzione di Google Pixel 7a lanciato lo scorso anno. Google Pixel 8a erediterà lo stesso SoC Tensor G3 (leggermente rivisitato) che abbiamo imparato a conoscere con Pixel 8 e Pixel 8 Pro e dovrebbe arrivare sul mercato con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione nel taglio base.

Nel dettaglio, queste le presunte specifiche tecniche di Google Pixel 8a:

Dimensioni: 152,1 x 72,6 x 8,9 mm

x x Display: OLED da 6,1″ FHD+ (in 20:9) con refresh rate a 120 Hz

da (in 20:9) con refresh rate a SoC: Google Tensor G3 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Immortalis-G715s MC10

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 GB (RAM) e 128 o 256 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia , principale da 64 MP + ultra-grandangolare da 13 MP

, principale da + ultra-grandangolare da Fotocamera anteriore: 13 MP

Audio: stereo

Reti mobili: 5G (Nano-SIM + eSIM)

(Nano-SIM + eSIM) Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C

Lettore delle impronte digitali: ottico , sotto al display

, sotto al display Batteria: 5000 mAh , ricarica rapida cablata a 27 W , ricarica wireless a 15 W

, ricarica rapida cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: Android 14

Una delle indiscrezioni meno apprezzate vede inoltre l’aumento del prezzo dello smartphone rispetto ai predecessori. Google Pixel 8a potrebbe infatti partire da un prezzo di listino di 569,90 euro, che lo metterebbe in diretta competizione con il suo fratello maggiore Pixel 8, acquistabile più o meno alla stessa cifra nello street price.