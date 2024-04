Pixel 8a ancora non è stato annunciato ufficialmente da Google, ma non si può certo dire che sia un dispositivo avvolto dal mistero. Anzi: di lui ormai sappiamo quasi tutto, dal design alle colorazioni fino alle probabili specifiche tecniche. E se c’è un elemento che, ad oggi, è più rimasto nell’ombra, quello è il prezzo.

A inizio marzo sono emerse le prime indiscrezioni che parlavano di cifre in aumento rispetto a Pixel 7a, con un prezzo di partenza vociferato pari a 569,90 euro contro i 509 euro con cui è arrivato il predecessore (ora è possibile aggiudicarselo su Amazon a molto meno). E oggi arriva purtroppo un altro indizio che punta in questa direzione.

Il 18% in più di Pixel 7a

Sul sito di un rivenditore canadese, infatti, sono apparse due pagine dedicate a Pixel 8a che contengono una sola informazione rilevante: il prezzo. Quello indicato per il modello da 128 GB è di 708,99 dollari candesi, mentre si sale a 792,99 dollari canadesi per la versione da 256 GB. Se queste cifre fossero confermate, staremmo parlando per Pixel 8a di un incremento dei prezzi attorno al 18% rispetto alla generazione precedente: Pixel 7a era stato lanciato nello stesso mercato con un listino di 599 dollari canadesi.



Allo stato attuale ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, e quindi i numeri di queste pagine “placeholder”, caricate sullo store online prima che il prodotto venga presentato, potrebbero essere inattendibili. Per sapere davvero tutto di Pixel 8a, prezzo incluso, dovremo attendere con ogni probabilità il keynote del prossimo Google I/O che si terrà tra il 14 e il 15 maggio 2024.

Quello che possiamo dire, però, è che la mossa del colosso di Mountain View non sarebbe del tutto inaspettata. Dai 389 euro di Pixel 4a siamo arrivati ai 509 euro di Pixel 7a, passando per i 459 euro di Pixel 6a: effettivamente Google ha ritoccato generazione dopo generazione i prezzi del proprio mid-range verso l’alto. E non sarebbe certo una sorpresa, quindi, se anche Pixel 8a si inserisse in questo solco.

Pixel 8a: specifiche attese