Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le anticipazioni relative a quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Google Pixel 8a, protagonista nelle scorse ore di una nuova apparizione sul Web.

L’atteso nuovo smartphone di fascia media di Google, infatti, è stato fotografato dal vivo nelle due colorazioni verde e blu (che sul mercato dovrebbero arrivare con i nomi Mint e Bay) e ciò ci permette di farci un’idea di quello che dovrebbe essere il loro look nella “vita reale”.

Google Pixel 8a in foto e video dal vivo

La foto in questione, pubblicata su X da PerOre15, ci mostra non soltanto lo smartphone in queste due colorazioni ma anche la confezione di vendita.

Così com’è avvenuto per precedenti modelli del colosso di Mountain View, nel momento in cui le prime scorte del nuovo smartphone iniziano a raggiungere i vari rivenditori internazionali, le apparizioni in Rete si fanno più numerose.

Ancora più interessante è il contenuto pubblicato sempre su X da Arsène Lupin, che ci mostra in video i due modelli di Google Pixel 8a e quello che dovrebbe essere il contenuto della confezione di vendita (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Tra le principali caratteristiche di Google Pixel 8a non dovrebbero mancare un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, un processore Google Tensor G3, 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione, una fotocamera frontale da 13 megapixel, una doppia fotocamera posteriore con un sensore primario da 64 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 27 W e alla ricarica wireless a 15 W) e Android 14 (in attesa del rilascio di Android 15).

Per il lancio ufficiale ci sarà da avere pazienza ancora per alcune settimane.