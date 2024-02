I possessori di telefoni Android possono finalmente utilizzare Gemini per accedere al proprio calendario e per aggiungere eventi allo stesso tramite comando vocale. Questa era una delle funzionalità che non erano presenti al rilascio di Gemini su Android, tanto che Google l’aveva inserita nella sua lista di “Cose da sistemare il prima possibile”.

Da oggi, invece, gli utenti statunitensi (ma un po’ per volta quelli di tutto il mondo) potranno chiedere a Gemini di mostrare il calendario, di leggere ad alta voce gli impegni di giornata o di inserirne di nuovi. Per far ciò Gemini si rivolgerà autonomamente a Google Assistant che riporterà a schermo il risultato delle nostre richieste.

L’assenza di tale funzione era stata notata e criticata da parte degli utenti Android, la sua aggiunta sarà quindi certamente apprezzata. Nonostante questo passo avanti sono ancora molte le funzioni essenziali che Gemini non può gestire. Tra queste la possibilità di riprodurre la musica, inserire articoli alla lista della spesa o impostare delle routines. Google sembra però consapevole di queste mancanze e siamo certi che si adopererà presto per sopperirne, come fatto con la gestione del calendario.