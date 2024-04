Google Messaggi è l’applicazione predefinita per la messaggistica sviluppata dal colosso di Mountain View che, negli ultimi tempi, sembra al lavoro per implementare diverse migliorie all’interno del software in questione: di recente per esempio abbiamo visto come sia in lavorazione una nuova funzionalità per proteggere gli utenti dallo spam, come l’azienda stia sperimentando con alcuni utenti l’integrazione di Gemini nell’app, o ancora come sia in lavorazione una nuova schermata per la condivisione delle immagini.

Google dunque non perde tempo nel tentativo di migliorare il proprio servizio di messaggistica e oggi, grazie a quanto individuato da AssembleDebug e condiviso con i colleghi di PiunikaWeb, possiamo dare un primo sguardo ad una nuova funzionalità volta ad aumentare la sicurezza dei minori.

L’ultima Beta di Google Messaggi riceve alcune opzioni per il controllo parentale

La novità di cui vi parliamo oggi è stata individuata nella versione 20240416_00_RC01 di Google Messaggi, dove sembra che la società stia testando nuovi strumenti di controllo per i genitori. Come potete notare dalle immagini presenti nella galleria qui sotto, nell’elenco delle conversazioni si possono vedere alcune chat che riportano l’indicazione “Chiedi l’approvazione di un genitore“, dicitura che indica come l’utente minorenne non abbia modo né di inviare né di ricevere messaggi in quella specifica conversazione, senza l’approvazione di un genitore.

Entrando in una delle conversazioni che presentano il messaggio appena citato, il concetto viene ulteriormente ribadito, mettendo in bella mostra un ulteriore avviso che non consente l’invio immediato (o la ricezione) di alcun messaggio: “Per inviare, chiedi l’approvazione di un genitore“.

La nuova funzionalità sembra essere attiva sia per le chat RCS che per i classici SMS o MMS, così da coprire ogni protocollo di messaggistica supportato da Google Messaggi; attualmente non è chiaro il funzionamento della nuova funzione di parental control, ma è plausibile che possa essere gestita dall’app Family Link, dando ai genitori la possibilità di approvare o bloccare eventuali conversazioni o contatti specifici.

Al momento l’implementazione dei nuovi controlli sembra ancora nelle fasi iniziali, tanto più che per visualizzare quanto sopra esposto è necessaria l’attivazione di alcuni flag; non ci resta che attendere, nel prossimo futuro emergeranno sicuramente informazioni più precise e dettagliate sul funzionamento delle nuove opzioni di controllo parentale.