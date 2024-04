Giornata particolarmente ricca di aggiornamenti quella di oggi: dopo Samsung, che come abbiamo visto sta proponendo diverse novità, entrano in gioco anche HONOR, Xiaomi e Nothing. La prima sta iniziando a proporre su HONOR Magic V2 l’aggiornamento ad Android 14 e MagicOS 8.0 partendo dalla beta, la seconda sta rilasciando HyperOS per Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Redmi K40 Pro e Redmi K40 Pro+ per i tester, mentre la giovane azienda londinese propone cambiamenti per Nothing Phone (2a). Andiamo insieme a scoprire tutte le novità in arrivo per gli smartphone Android in questione.

Novità aggiornamento Android 14 beta per HONOR Magic V2

Partiamo da HONOR Magic V2, che sta iniziando ad accogliere la prima release del programma beta di Android 14 e MagicOS 8.0. Il reclutamento si è chiuso qualche giorno fa, e ora è arrivato il momento di provare il rinnovato sistema operativo. Curiosamente, sembra ci siano segnalazioni di utenti che sostengono di aver ricevuto la notifica di aggiornamento pur non avendo aderito al programma di test.

MagicOS 8.0 è stato presentato lo scorso gennaio con tante novità: la nuova release pensata per i dispositivi HONOR offre una IA completamente integrata a livello di piattaforma, un design rinnovato per una navigazione più intuitiva, nuovi strumenti avanzati per la modifica di foto e video, la nuova modalità Ultra Power Saving con la quale gli utenti possono ottenere una maggiore autonomia, la cartella sicura Parallel Space, isolata dal resto del dispositivo e utile per proteggere dati sensibili, e non solo.

Tra le funzionalità più interessanti anche Magic Capsule e Magic Portal: con un semplice tocco sul banner delle notifiche nella parte superiore dello schermo, Magic Capsule si espande per offrire informazioni aggiuntive e opzioni correlate, garantendo l’accesso a risorse essenziali ed eliminando passaggi tra più applicazioni; Magic Portal sfrutta la potenza dell’IA per comprendere la messaggistica e il comportamento degli utenti, semplificando le attività complesse in un unico processo.

Novità aggiornamenti Android 14 per Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Redmi K40 Pro e K40 Pro+

Novità anche per diversi smartphone firmati Xiaomi: in queste ore il produttore ha avviato la distribuzione di HyperOS e di Android 14 per Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Redmi K40 Pro e Redmi K40 Pro+.

Per il tris di smartphone della serie Mi 11 sta arrivando la versione 1.0.2.0.UKACNXM, che richiede un download piuttosto consistente e porta con sé non solo la nuova interfaccia HyperOS, ma anche l’ultima distribuzione del robottino, Android 14. Non si tratta comunque di un update per tutti, visto che a quanto pare Xiaomi si sta per ora limitando ai tester interni. Sempre in Cina è partito il rollout di HyperOS e di Android 14 per Redmi K40 Pro e Redmi K40 Pro+, anche qui riservato ad alcuni tester interni.

Le novità incluse con il passaggio dalla MIUI ad HyperOS nominate solitamente da Xiaomi sono le seguenti, anche se non vengono citati tutti i cambiamenti ed è possibile che non tutte le funzioni vengano proposte su questi modelli specifici:

L’estetica globale trae ispirazione dalla vita reale e trasforma non solo l’aspetto ma anche la sensazione trasmessa dal dispositivo

Il nuovo linguaggio di animazione rende l’interazione con il dispositivo fluida e intuitiva

I colori naturali aggiungono luminosità e ravvivano ogni elemento del sistema

Il nostro nuovissimo carattere di sistema supporta più sistemi di scrittura

Il nuovo design dell’app Meteo non solo fornisce dati importanti, ma li presenta anche in modo visivo

Le notifiche si concentrano sulle informazioni importanti, presentandole nel modo più efficiente

Le nuove icone della schermata Home arricchiscono gli elementi familiari con nuove forme e colori

Il multitasking è ancora più semplice grazie all’interfaccia multifinestra aggiornata

Torneremo a parlarne non appena la distribuzione si allargherà.

Novità aggiornamento Nothing Phone (2a)

Un aggiornamento che ci tocca più da vicino è quello per Nothing Phone (2a), che sta accogliendo Nothing OS 2.5.5 proprio in queste ore. Nelle ultime settimane il più recente modello della gamma dell’azienda con sede a Londra ha ricevuto diversi update: stavolta le novità riguardano perlopiù il comparto fotografico e comprendono vari miglioramenti e correzioni di bug.

Più nello specifico, ecco quanto recita il changelog ufficiale diffuso da Nothing:

migliorata la saturazione del colore della fotocamera

ottimizzata la precisione della sfocatura nella Modalità Ritratto, nonché la chiarezza generale

migliorata la velocità di caricamento della fotocamera

integrazione delle patch di sicurezza di aprile 2024

ottimizzata l’esperienza di attivazione di Google Assistant

ottimizzate le animazioni di visualizzazione pop-up per una maggiore fluidità

migliorata la fluidità generale

ottimizzate le performance e l’esperienza di gioco

risolti problemi di compatibilità con alcuni launcher di terze parti

risolti problemi di stabilità con le connessioni Wi-Fi e Bluetooth

risolto un problema con il quale la funzione Luce notturna risultava inefficace nella schermata di blocco

ottimizzata la stabilità generale del sistema

L’aggiornamento richiede un download di meno di 100 MB ed è in distribuzione via OTA.

Come aggiornare HONOR Magic V2, Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Redmi K40 Pro, K40 Pro+ e Nothing Phone (2a)

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti su HONOR Magic V2, in particolare se avete aderito in precedenza al programma beta di MagicOS 8.0, potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Su Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Redmi K40 Pro e Redmi K40 Pro+ potete recarvi in “Impostazioni > Info Sistema > Versione di MIUI > Verifica aggiornamenti“. Su Nothing Phone (2a) il percorso da seguire è invece “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.