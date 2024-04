Altra giornata ricca di aggiornamenti in casa Samsung, soprattutto per quanto riguarda le fasce media e alta: in queste ore stanno accogliendo in Italia nuovi firmware Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy S21 FE e Galaxy Z Flip3 5G. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo su questi modelli.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A54 5G, A34 5G e A52s 5G

Iniziamo stavolta dalla fascia media perché sono in distribuzione in Italia aggiornamenti per Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G e Galaxy A52s 5G. In arrivo ci sono rispettivamente i firmware A546BXXS7BXD1, A346BXXS6BXD1 e A528BXXS7FXC8, che non portano novità particolarmente “pesanti” e che rimangono alla One UI 6.0.

Per tutti e tre gli smartphone Android ci sono le patch di sicurezza di aprile 2024, che come abbiamo visto grazie al recente bollettino pubblicato da Samsung vanno a correggere 27 vulnerabilità comuni al sistema operativo Google (CVE) e 17 vulnerabilità specifiche per i dispositivi della casa di Seoul (SVE); non sembrano essere stati inclusi altri cambiamenti rilevanti, anche se la schermata di aggiornamento cita generici perfezionamenti di stabilità e delle prestazioni e bugfix non specificati.

Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G sono sulla lista di Samsung per quanto riguarda l’aggiornamento alla One UI 6.1, ma per il momento non ci sono indicazioni precise. Sappiamo che la prossima tranche di update riguarderà Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra, con distribuzione a partire dall’inizio di maggio 2024.

Il discorso è simile per Galaxy A52s 5G, per il quale la One UI 6.1 dovrebbe costituire l’ultimo aggiornamento rilevante: lo smartphone ha debuttato con One UI 3.1 e Android 11 e ha già ricevuto tre major update. Per il momento il produttore si è espresso solamente per il rollout sulla fascia alta, ma siamo sicuri che nei prossimi giorni sapremo qualcosa in più anche sugli altri modelli.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21 FE

Aggiornamento in distribuzione in Italia anche per Samsung Galaxy S21 FE: lo smartphone Android sta accogliendo le patch di sicurezza di aprile 2024 insieme a qualche miglioramento di stabilità e bugfix non specificato. I firmware in rollout per il dispositivo sono G990BXXS7FXD2 o G990B2XXS6FXD2 (a seconda della versione), e non sembrano includere nuove funzionalità. Come già specificato più su, le ultime patch offrono la correzione a una trentina di vulnerabilità del sistema operativo (CVE), ma anche a diverse altre riguardanti più nello specifico i prodotti della casa sud-coreana (SVE).

Per novità più intriganti sarà necessario aspettare l’uscita della One UI 6.1, che potrebbe avvenire il prossimo mese e toccare il resto della gamma Galaxy S21 (e diversi altri modelli). Come abbiamo visto, lo smartphone potrebbe ottenere una quantità decisamente limitata delle funzionalità Galaxy AI che hanno debuttato sulla serie Galaxy S24.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Chiudiamo questa serie di aggiornamenti firmati Samsung con Galaxy Z Flip3 5G, che in questi giorni sta ricevendo l’update con le patch di sicurezza di aprile 2024 in Italia. L’update richiede un download di poco più di 300 MB e porta sugli smartphone della penisola il firmware F711BXXS7GXD1.

Il changelog è anche qui piuttosto scarno: oltre alle suddette patch, che vanno a correggere 27 vulnerabilità del sistema operativo Google (CVE) e 17 vulnerabilità dei dispositivi Samsung (SVE), sembra esserci poco altro; il produttore si è limitato a correggere qualche bug e a perfezionare stabilità e prestazioni: per novità più grosse i possessori dovranno aspettare la One UI 6.1, che potrebbe arrivare il mese prossimo.

Come aggiornare Samsung Galaxy A54 5G, A34 5G, A52s 5G, S21 FE e Z Flip3 5G

Per controllare siano arrivati nuovi aggiornamenti a bordo del vostro Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy A34 5G, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy S21 FE o Samsung Galaxy Z Flip3 5G potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete provare a collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch. In caso di esito negativo vi consigliamo di attendere qualche ora per poi riprovare.