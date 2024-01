Sono passati ormai molti anni dall’arrivo dei primi smartphone pieghevoli e con l’annuncio di HONOR Magic V2 possiamo tranquillamente dire che siamo di fronte alla maturazione di questo innovativo form factor. Il motivo è presto detto, come dimensioni è complessivamente grande quanto un Galaxy S23 Ultra o un iPhone 15 Pro Max. Uno sforzo ingegneristico veramente incredibile e che vale la pena di approfondire per capire fin dove si è spinta la casa cinese.

Unboxing di HONOR Magic V2

La confezione di HONOR Magic V2 contiene solamente il cavo USB Type-C e una cover con stand integrato (che protegge però solo il retro dello smartphone). Tuttavia in promozione lancio c’è in bundle anche il caricabatterie supercharge.

Video recensione di HONOR Magic V2

Design & Ergonomia

HONOR aveva un obiettivo chiaro con questo Magic V2: realizzare un foldable senza compromessi e, tenendolo in mano possiamo tranquillamente dire, utilizzandolo, che ci è riuscita. Per capire meglio però vediamo i numeri: da chiuso misura 156,7 x 74,1 x 9,9mm, che, al netto dello spessore dove comunque non siamo troppo distanti, è tangibilmente più piccolo sia dell’iPhone 15 Pro Max che del Galaxy S24 Ultra.

A conferma di ciò c’è anche il peso: 231 grammi per questa variante in ecopelle nera, molto bella e piacevole al tatto, e 237 grammi per la versione in vetro disponibile da noi in colorazione Viola. In confezione è presente poi una cover che per ovvie ragioni si applica solo al posteriore ma che non ingigantisce troppo il telefono.

Seppur vincolata da queste misure limite, HONOR non ha lesinato su niente: il display esterno misura 6,43” di diagonale con risoluzione FHD, HDR 10+ a 120Hz con luminosità fino a 2500 nits, mentre il display interno è meno luminoso, 1600 nits di picco, ma pur sempre HDR10+ a 120 Hz e misura 7,92” di diagonale, tuttavia a causa dell’aspetto di forma più quadrato risulta essere decisamente più grande e vistoso della concorrenza. La qualità è ottima per entrambi i pannelli, quando si è all’aperto e si passa dal display esterno a quello interno si nota la minor luminosità ma comunque resta più che utilizzabile. Altro vantaggio che ha rispetto ai competitor è la minor riflettanza.

L’audio è realmente stereo, caratteristica non scontata e di qualità seppur un po’ limitato nei bassi. Inutile sottolineare quanto sia indicato per un utilizzo multimediale. Per inciso HONOR non ha problemi coi servizi Google in quanto si è staccata da Huawei ormai più di 3 anni fa e sono dunque presenti tutte le applicazioni di Google e tutte le certificazioni necessarie per vedere Netflix e altre piattaforme in streaming in alta qualità.

In termini di robustezza e costruzione è un capolavoro ingegneristico. Una cerniera così sottile non l’avevamo ancora vista e al contempo la piega che si forma al centro del display interno è poco presente, la si nota solo quando vi si riflette la luce ma nemmeno così tanto. Secondo l’azienda può sopportare fino a oltre 400.000 cicli apri-chiudi, che se si considera un centinaio di aperture al giorno vuol dire che dovrebbe resistere per ben 10 anni. Non fatevi spaventare dunque da eventuali rumori che potrebbe generare durante l’apertura, anche secondo alcuni avvisi software sono del tutto normali. Aspetto meno piacevole invece è il fatto che non è facilissimo metterlo in posizioni di apertura intermedie, raggiunto un certo angolo infatti tende ad aprirsi totalmente ma, finché si tratta di un angolo inferiore ai 90 gradi, è possibile e anzi, HONOR ha pensato anche a una schermata dedicata in standby che mostra l’orario e la data.

La costruzione poi è impeccabile: sui bordi ha delle piacevoli stondature, la batteria interna è spessa poco più di una carta di credito, la porta Type-C è praticamente a filo della scocca per mangiare il minor spazio possibile e l’unico risvolto negativo è che manca una certificazione contro l’acqua e la ricarica wireless.

Funzionalità

Android 13, MagicOS 7.2. Un peccato che non arrivi già con Android 14, un peccato che non arrivi già con MagicOS 8. HONOR negli ultimi 3 anni ha fatto dei passi in avanti sul software, ha rilasciato diversi aggiornamenti, ma parliamo pur sempre di micro-cambiamenti e non sempre in positivo. L’implementazione della tendina doppia ad esempio può risulta antipatica anche perché non è presente una gesture dall’alto verso il basso per aprire agevolmente le notifiche.

Complessivamente per chi viene da uno smartphone HONOR o Huawei è sinonimo di casa e indubbiamente troverà utile lo swipe prolungato laterale per aprire velocemente le app o il multitasking, funzione presente anche quando il display è aperto seppur avremmo preferito ritrovare la nostra amata taskbar sempre presente sul lato inferiore.

La home ha ricevuto qualche miglioria: ad esempio sono presenti le cartelle grandi, oltre a quelle piccole, e il bloatware è decisamente ridotto. Permane invece la suddivisione delle schermate quando il display è aperto per cui non si può posizionare il widget al centro.

Un grande valore aggiunto però lo dà la modalità desktop per cui si offre come un valido alleato sul lavoro: si collega via Type-C a un monitor e il display interno si trasforma magicamente in un ampio trackpad, persino più grande di quello dei Macbook ma con lo stesso piacevole touch&feel. Non è stata rinnovata ma funziona bene, grazie all’hardware che c’è sotto.

Per quanto concerne gli aggiornamenti software, HONOR garantisce a partire dallo scorso anno 3 aggiornamenti di Android e 5 anni di patch di sicurezza, questo significa che teoricamente verrà supportato fino ad Android 16 e patch fino al 2029.

Prestazioni

HONOR Magic V2 è stato annunciato, e in alcuni paesi lanciato, a settembre 2023 con piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. È un peccato che nel mentre sia avvenuto il lancio della nuova piattaforma, Snapdragon 8 Gen3. Nell’incognita di come va il nuovo processore, il Gen2 è una sicurezza sia in termini di prestazioni, di consumi e di temperature e ovviamente si riflettono in toto in questo smartphone che non perde un colpo e al tempo stesso non scalda mai fino ad arrivare a livelli inaccettabili. Le prestazioni sono evidenti in qualsiasi gioco, anche quelli più pesanti, e con l’ampio display interno regalano un’esperienza simile alle handheld.

A fare un po’ da collo di bottiglia, visivamente si intende, è il software che è sì rapido e reattivo ma carente nella cura sulle animazioni che in qualche occasionale passaggio lo fa sembrare scattoso. Niente di problematico ma soprattutto niente che qualche aggiornamento non possa affinare.

Fotocamera

HONOR ha cercato di disporre il Magic V2 del miglior comparto fotografico possibile fra i pieghevoli, è composto da:

fotocamera principale da 50 MP (f/1.9), OIS;

ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0);

teleobiettivo da 20 MP (f/2.4), OIS;

fotocamera anteriore da 16 MP e fotocamera anteriore esterna da 16 MP (entrambe con apertura f/2.2).

La qualità degli scatti è buona ma c’è spazio per migliorare, magari tramite aggiornamenti dell’app fotocamera. In linea generale è presente infatti un intervento importante del software che tende a sovra-saturare i colori, anche senza utilizzare la funzione di AI, mentre in zone con luce ambientale medio-bassa a convincere meno è il dettaglio. Lo stesso si può dire dei selfie. Molto bene invece la modalità notturna dove l’elaborazione risulta sempre molto efficace. Ovviamente il giudizio è critico per via del costo e del posizionamento di questo smartphone, sono comunque scatti promossi e che danno soddisfazioni nella maggior parte delle situazioni.

Allo stesso modo in ambito video dove supporta anche il formato LOG e i LUT, proprio come gli smartphone della serie Magic, e durante la registrazione può passare da un sensore all’altro sia in 4K a 30 fps che a 60 fps.

Batteria & Autonomia

La batteria di HONOR Magic V2 è da 5000 mAh e supporta la ricarica veloce a 66W. L’autonomia è molto dipendente dall’uso che ne fate, non tanto se in esterna o in interna quanto se utilizzate il display interno o quello esterno. In entrambi i casi comunque è uno smartphone che porta a sera tranquillamente con oltre 5 ore di schermo acceso.

In conclusione

HONOR Magic V2 è lo smartphone pieghevole che aspettavamo da tempo: la naturale evoluzione di un form factor che finora poteva non convincere tutti per via dei compromessi in termini di maneggevolezza e trasportabilità. Adesso non ci sono scuse: HONOR Magic V2 è uno smartphone normale, di fascia alta, premium, che all’occorrenza si apre e sfodera un display grande il doppio. È un prodotto, ingegneristicamente parlando, incredibile che traccia una linea col passato e che posiziona il brand fra i migliori produttori di smartphone.

HONOR Magic V2 è disponibile in Italia dal 26 di gennaio 2024 al prezzo di 1999 euro sul sito ufficiale HiHonor, in offerta lancio a 1499 euro grazie al coupon di 500€: ATUTTOANDROIDV2. In omaggio ci sono anche: il caricabatterie da 66W, cover, protezione schermo per 6 mesi oltre a un prodotto a scelta tra HONOR Earbuds 3 Pro o HONOR Watch4.