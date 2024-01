Anche se le iscrizioni ai test legati alla beta interna sono partiti a fine novembre, HONOR annuncia quest’oggi ufficialmente MagicOS 8.0, la nuova versione basata su Android 14. Non abbiamo ancora dettagli riguardanti il rollout a livello globale, ma in compenso possiamo iniziare ad avere un assaggio delle funzionalità che saranno introdotte sui prodotti a marchio HONOR compatibili.

HONOR presenta MagicOS 8.0 con intelligenza artificiale e IUI

HONOR ha appena annunciato MagicOS 8.0, una nuova versione del sistema operativo basato su Android che arriva con una IA completamente integrata a livello di piattaforma e che viene definita come la prima del settore a presentare una rivoluzionaria interfaccia utente basata sugli intenti (IUI). In base a quanto dichiarato dalla casa cinese, la nuova versione porterà miglioramenti in quattro diverse aree del sistema, ossia connettività smart, privacy e sicurezza, prestazioni ed estetica.

Durante l’evento di oggi, HONOR ha svelato MagicLM, un modello linguistico di grandi dimensioni con sette miliardi di parametri: sarà implementato nel sistema e lavorerà con MagicOS per migliorare le capacità di intelligenza artificiale nel comprendere le intenzioni dell’utente e quindi per fornire la migliore esperienza possibile. George Zhao, CEO di HONOR, ha dichiarato quanto segue:

“Dal primo smartphone AI del settore che supporta MagicLive al debutto ufficiale dell’intelligenza artificiale a livello di piattaforma con MagicOS 7.0, HONOR ha innovato con i partner dell’ecosistema negli ultimi anni. Ora, MagicOS 8.0 e MagicLM rappresentano una pietra miliare significativa per quanto riguarda l’IA on-device, e costituiscono rilevanti passi avanti verso la proposta di interazione uomo-dispositivo ed ecosistema-utente“.

Con HONOR MagicOS 8.0, si suppone che questa “IUI” sia capace di interpretare il linguaggio, le immagini, le gesture e i movimenti degli occhi per comprendere le intenzioni degli utenti e agire di conseguenza. Interessante notare come MagicLM sia stato ottimizzato in collaborazione con Qualcomm, in modo da funzionare senza problemi con i dispositivi dotati del SoC Snapdragon 8 Gen 3 (come l’HONOR Magic6 Pro in arrivo proprio in questi giorni).

Con la nuova versione, la casa cinese introduce anche Magic Portal, una funzionalità che permetterà agli utenti di “cambiare e accedere in modo immediato ai servizi tra app e dispositivi con un semplice tocco“. Questa novità debutterà in Cina con il supporto a più di 100 app tra le più popolari tra le varie categorie, ma per il momento non ci sono dettagli per il mercato globale.

In aggiunta, con MagicOS 8.0, MagicRing ora supporta connessioni da reti point-to-point a reti completamente connesse e otto canali di trasmissione, con un’efficienza energetica migliore del 25% e una velocità migliorata del 500%. Per chi non sapesse di cosa si tratta, MagicRing è una funzione che facilita lo scambio di dati tra vari dispositivi del brand, per l’utilizzo dello smartphone come webcam, il passaggio di app, l’utilizzo di mouse e tastiere e non solo. Con il nuovo sistema operativo dovrebbero inoltre esserci novità con le finestre multiple e una funzione pensata per contrastare i pop-up invadenti attraverso lo scuotimento del dispositivo.

Per ora questo è tutto ciò che sappiamo su HONOR MagicOS 8.0. Il produttore non ha ancora parlato della distribuzione a livello globale e non ha diffuso un changelog completo: siamo sicuri che ne sapremo di più nei prossimi giorni.

