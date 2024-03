Samsung non si prende neanche il fine settimana di Pasqua come pausa dagli aggiornamenti: dopo l’arrivo della One UI 6.1 di ieri su tanti modelli, in queste ore sono infatti in distribuzione nuovi firmware per Samsung Galaxy A15 e Samsung Galaxy A15 5G. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo su questi due smartphone Android.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A15 e Samsung Galaxy A15 5G

Nuovi aggiornamenti in distribuzione per Samsung Galaxy A15 e Samsung Galaxy A15 5G, due smartphone Android presentati lo scorso dicembre direttamente con Android 14 e One UI 6.0. In queste ore stanno accogliendo in Italia i firmware A155FXXS1AXC2 (4G) e A156BXXS1AXC1 (5G) insieme alle patch di sicurezza di marzo 2024. Come spesso capita si parte dai modelli no brand.

Come abbiamo visto a inizio mese nel bollettino diffuso dal produttore, le patch includono la correzione a più di 40 vulnerabilità, che comprendono quelle comuni al sistema operativo Android (CVE) e altre riguardanti più nello specifico i dispositivi Samsung (SVE). Per il resto vengono citati solamente generici miglioramenti di stabilità e bugfix.

La distribuzione ha già raggiunto i Galaxy A15 e A15 5G europei e italiani, quindi non dovreste avere difficoltà a installare gli aggiornamenti via OTA. Nei prossimi mesi arriverà anche la One UI 6.1, che ha debuttato sui Galaxy S24 ed è arrivata giusto poche ore fa su tanti altri modelli di fascia alta dello scorso anno (Galaxy S23 compresi): sarà però difficile vedere le funzionalità Galaxy AI su questa fascia bassa.

Come aggiornare Samsung Galaxy A15 e Samsung Galaxy A15 5G

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA per Samsung Galaxy A15 e Samsung Galaxy A15 5G potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete fare un tentativo con Smart Switch, dopo aver collegato lo smartphone al PC. In caso di esito negativo, potete attendere qualche ora o giorno per poi riprovare.

In copertina Samsung Galaxy A55 5G

