Mentre la serie Samsung Galaxy S24 sta accogliendo un corposo aggiornamento con le patch di aprile, la serie Samsung Galaxy S23 si sta preparando insieme a Galaxy Z Fold5 e a diversi altri modelli ad accogliere la One UI 6.1 e le funzionalità Galaxy AI. L’attesa è ormai agli sgoccioli, ma per ingannare le poche ore che ci separano dal nuovo update sui “vecchi” dispositivi possiamo iniziare a vedere la One UI 6.1 in azione su Galaxy S23 Ultra e Galaxy Z Fold5. Curiosi?

One UI 6.1 in azione su Samsung Galaxy S23 Ultra e Galaxy Z Fold5

Che la One UI 6.1 sarebbe arrivata su diversi altri modelli dopo i Galaxy S24 si sapeva, ma da poche ore abbiamo le conferme ufficiali. Dopo le indicazioni di un paio di giorni fa, sono arrivate vere e proprie conferme da parte di Samsung, anche se non in pompa magna: il produttore ha infatti dato il 28 marzo 2024 come data di avvio del rollout della One UI 6.1 per Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra.

La data è apparsa insieme alla promozione lanciata poche ore fa anche su Amazon, che proprio sul sito prevede l’arrivo di un’ulteriore sorpresa per i prossimi giorni. Le offerte sono infatti state lanciate proprio per “festeggiare” l’arrivo delle funzionalità Galaxy AI sui suddetti modelli di smartphone e tablet Android. Questa è ovviamente sono la prima tranche di aggiornamenti, perché nelle successive settimane saranno coinvolti tanti altri dispositivi, tra cui quelli delle serie Galaxy S22 e Galaxy S21 (anche se è ancora incerta la questione Galaxy AI per i modelli meno recenti).

Come probabilmente saprete, la One UI 6.1 porta diverse novità a bordo dei prodotti Samsung: tra le funzioni di intelligenza artificiale, che potrebbero farsi vedere solo in parte soprattutto sui modelli meno recenti, possiamo citare Traduzione Live, Assistente Chat integrato nella tastiera, Assistente Note (per riepilogare le attività in programma), Assistente Trascrizione, Cerchia e cerca con Google (per selezionare in un istante un elemento all’interno della schermata e ottenere maggiori informazioni) e la generazione di sfondi; in più sono state ulteriormente migliorate le animazioni e diversi altri elementi del sistema. Come previsto, non è “uscita” dai Galaxy S24 la nuova schermata Always-On Display con immagini a schermo intero.

I colleghi di Sammobile sono riusciti a mettere le mani in anticipo di qualche ora sull’aggiornamento per Samsung Galaxy S23 Ultra e Galaxy Z Fold5, e quindi possiamo già iniziare a scoprire la One UI 6.1 girare a bordo di questi smartphone. Possiamo dunque avere un assaggio del funzionamento di alcune delle funzionalità appena citate della nuova release.

Senza ulteriori indugi vi lasciamo ai video in questione. La distribuzione della One UI 6.1 sui Samsung Galaxy S23 (FE compreso), sui pieghevoli Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 e sulla serie Galaxy Tab S9 è ormai dietro l’angolo: il rollout partirà domani, 28 marzo 2024, anche se non sappiamo quanto ci vorrà per vederlo completato. Quanto state aspettando l’aggiornamento per il vostro dispositivo?

