Mentre la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon sta volgendo al termine, sul sito √® possibile combinare una nuova promozione lanciata quest’oggi insieme a Samsung: √® infatti disponibile un nuovo coupon da 100 euro da utilizzare dal 25 marzo al 14 aprile 2024, e che dunque solo per oggi pu√≤ essere sommato alle proposte tuttora valide dell’iniziativa primaverile di Amazon. Il coupon √® utilizzabile non solo su Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, ma anche su Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5. Vediamo come sfruttarlo e come funziona.

Nuovo coupon da 100 euro su Amazon per Samsung Galaxy S24, S23, Tab S9, Z Flip5 e Fold5

La Feste delle Offerte di Primavera di Amazon √® iniziata mercoled√¨ scorso (20 marzo) e si conclude alle 23:59 di oggi, 25 marzo 2024. Quest’oggi per√≤, √® anche il primo giorno di validit√† del nuovo coupon da 100 euro GALAI2803, lanciato da Samsung in vista dell’arrivo (ormai imminente) delle funzionalit√† Galaxy AI e della One UI 6.1 sulle serie Galaxy S23, Galaxy Tab S9 e sui pieghevoli Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5.

Per utilizzare il coupon su Amazon √® sufficiente aggiungere al carrello uno dei prodotti aderenti tra il 25 marzo e il 14 aprile 2024 e digitare GALAI2803 nel campo dedicato ai codici promozionali prima di ultimare l’acquisto: vedrete il prezzo scendere di 100 euro. Combinando questi 100 euro con i prezzi attuali delle offerte Amazon di Primavera √® possibile strappare cifre interessanti sui vari prodotti, soprattutto sulle serie Galaxy S24 e Galaxy Tab S9 e su Galaxy S23 da 256 GB.

I prezzi qui di seguito sono già stati ribassati di 100 euro.

Offerte serie Samsung Galaxy S24

Offerte serie Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23 FE

Offerte serie Samsung Galaxy Tab S9

Offerte Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5

Queste le principali offerte per riuscire a combinare la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon con il nuovo coupon da 100 euro di Samsung. Vi ricordiamo che per farlo avete solo poche ore, visto che l’iniziativa del sito si concluder√† alle 23:59 di oggi, 25 marzo 2024.

Se siete interessati ad altre tipologie di prodotti, potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon potete seguire il link in fondo. Non volete perdervi le migliori offerte rimaste e quelle che arriveranno? Ricordate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp.

Tutti gli sconti della Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Offerte per categoria

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S24 Ultra | Recensione Samsung Galaxy S24 | Recensione Samsung Galaxy S24+