Gran parte degli utenti possessori di uno smartphone appartenente alla famiglia Galaxy S23, la gamma di smartphone di punta Samsung dello scorso anno, aspetta con ansia l’arrivo di un aggiornamento tanto atteso quanto vociferato, ovvero l’update che porterà sui dispositivi l’ultima versione disponibile dell’interfaccia proprietaria dell’azienda, la One UI 6.1.

L’ultima versione della One UI ha fatto il suo debutto con gli smartphone della serie Galaxy S24, ma l’azienda aveva già annunciato che sarebbe stata resa disponibile in tempi brevi anche per altri dispositivi, tra cui Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e i tablet dalla serie Galaxy Tab S9.

Samsung ha in seguito ribadito la futura disponibilità dell’update per i dispositivi appena citati, senza però comunicare una data precisa, ma limitandosi a dire che l’aggiornamento sarebbe stato disponibile entro la fine di marzo 2024. La scorsa settimana però, un paio di fonti distinte hanno “confermato” la data scelta dalla società per l’inizio del rilascio dell’update One UI 6.2 per la famiglia Galaxy S23, indicando il 28 marzo prossimo venturo come data di inizio della distribuzione in alcuni mercati, nello specifico quello vietnamita e quello coreano.

Nelle ultime ore è giunta un’ulteriore conferma della data già indicata, vediamo insieme i dettagli.

Samsung conferma la data del 28 marzo per il rilascio dell’aggiornamento One UI 6.1 sui Galaxy S23 in Cina

Come anticipato in apertura, la stessa Samsung aveva già dato conferma della data in questione attraverso un post sul forum di supporto della propria community, limitatamente però al mercato interno coreano; nelle ultime ore l’azienda ha iniziato ad inviare un’apposita notifica agli utenti cinesi possessori di un dispositivo appartenente alla famiglia Galaxy S23, con la quale avvisa che a partire dal 28 marzo l’update One UI 6.1 verrà reso disponibile per i loro smartphone.

Come potete notare dunque si tratta di una nuova conferma ufficiale, anche questa volta però limitata ad un mercato specifico: non è quindi dato sapere, per il momento, se la data in questione sia valida solo per i mercati asiatici o se il rilascio dell’update avverrà contemporaneamente anche negli altri mercati. Inoltre, non è chiaro in base a quanto trapelato se saranno solo i dispositivi della serie Galaxy S23 a beneficiare del rilascio in tale data, o se lo stesso update One UI 6.1 verrà contestualmente reso disponibile anche per gli altri dispositivi menzionati in apertura, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e i tablet dalla serie Galaxy Tab S9, o se questi dovranno attendere più a lungo.

Una volta che l’update sarà disponibile, anche i dispositivi menzionati potranno vantare la stragrande maggioranza delle funzionalità della One UI 6.1, come le animazioni dell’interfaccia più fluide e tutto il pacchetto di funzionalità Galaxy AI. Non ci resta che pazientare qualche giorno per scoprirlo.

