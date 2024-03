Altro giro, altra corsa: la macchina delle indiscrezioni, come saprete, non conosce riposo e non risparmia nessun produttore; in questi giorni vi abbiamo raccontato di numerose informazioni trapelate riguardanti la prossima famiglia di smartphone Motorola Edge 50, il cui lancio è previsto per il 3 aprile, tra cui dettagli in merito al display, l’esordio del SoC Snapdragon 8s Gen 3 e numerose specifiche tecniche e render.

Quest’oggi il protagonista della gamma è Motorola Edge 50 Fusion del quale sono trapelate corpose informazioni su caratteristiche tecniche e immagini ufficiali. A esso si aggiunge un altro modello ovvero Realme GT Neo6 SE del quale sono emersi in rete alcuni render e numerose specifiche tecniche. Scopriamo insieme cosa hanno in serbo i prossimi smartphone di Motorola e Realme.

Motorola Edge 50 Fusion punta a fare la voce grossa nella fascia media

Partiamo dal già citato Motorola Edge 50 Fusion (nome in codice “Cusco”), smartphone del quale sappiamo molto, che oggi può aggiungere un nuovo leak alla propria collezione per merito dei colleghi di Android Headlines che ne hanno svelato render dettagliati e confermato la maggior parte delle specifiche tecniche.

Partiamo dal design che non punta a stravolgere le linee del predecessore bensì affinarle, rifinirle come si evince dal modulo fotografico in rilievo rispetto alla scocca posteriore la quale, dalla sua, potrà contare, a quanto sembra, su texture differenti in base alle colorazioni disponibili.

Lo smartphone riprende il linguaggio visivo dell’intera gamma; la back cover è un tutt’uno con il modulo fotografico – che emerge dal posteriore in maniera più morbida – a differenza di quanto visto con Edge 40 in cui vi era uno stacco più netto.

Il dispositivo può contare su angoli stondati, bordi piatti e la presenza, come accade su Motorola Edge 50 Pro, di un display dai bordi curvi in un’industria che sembra voler virare con decisione verso gli schermi piatti, la casa alata decide di conservare questo aspetto che potrebbe far storcere il naso ad alcuni.

Il display in sé dovrebbe essere un ampio pannello AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, Full HD+ e refresh rate da 90 Hz (non è chiaro se dinamico, o meno). A protezione di questo dovrebbe esserci il vetro Gorilla Glass 5.

Sotto il cofano, dovremmo aspettarci il Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, chiaro indicatore del fatto che stiamo parlando di uno smartphone di fascia media, coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che, stando ad alcuni test eseguiti dal portale autore del leak, ha fatto registrare su Geekbench punteggi di 913 e 2629 rispettivamente in single-core e multi-core.

Due i sensori posteriori: il principale dovrebbe essere un’unità Sony da 50 MP mentre per il secondo la scelta dovrebbe essere ricaduta su un grandangolare da 13 MP. Frontalmente farà capolino un sensore da 32 MP.

Lato autonomia dovremmo trovare un’unità da 5000 mAh di batteria con supporto alla ricarica rapida cablata da 68 W.

Tra le altre caratteristiche non mancheranno l’NFC e la certificazione IP68.

Prezzo e disponibilità

Per quanto concerne le colorazioni, Motorola Edge 50 Fusion sarà con molta probabilità disponibile in tre varianti: Peacock Pink, Ballad Blue (con cover posteriore in pelle vegana) e Tidal; ognuna di queste avrà una texture diversa sul posteriore.

Niente di nuovo sul versante del prezzo anche se l’autore del leak suggerisce un posizionamento intorno ai 300 dollari con commercializzazione che dovrebbe partire, come spesso accade, in India già dal 3 aprile.

Realme GT Neo6 SE vuole far parlare di sé con un display da urlo e lo Snapdragon 7+ Gen 3

Passiamo a Realme GT Neo6 SE, modello che probabilmente gode di meno attese rispetto alla gamma Motorola Edge 50 ma che potrebbe regalare soddisfazioni a chi deciderà di acquistarlo.

Come riportato dal famigerato leaker Digital Chat Station, lo smartphone avrà un look a doppio tono con doppia texture e nessuna sporgenza posteriore del modulo fotografico che potrà contare su un nuovo sensore Sony (un evidente balzo in avanti rispetto al precedente sensore Omnivision da 64 MP). Il secondo sensore dovrebbe essere con molta probabilità un ultra-wide. Presente anche la stabilizzazione ottica dell’immagine.

Frontalmente Realme GT Neo6 SE sfoggerà un display da primo della classe: si tratta di un pannello OLED con risoluzione 1,5 K prodotto da BOE, luminosità di picco di 6000 nit, refresh rate dinamico da 0,5 a 120 Hz, Pro-XDR, dimming PWM da 2160 Hz, luminosità adattiva, bassa gamma di luce blu a livello hardware e la capacità di adattare i colori e i toni del bianco in base alla condizioni luminose dell’ambiente circostante (un po’ come avviene con il True Tone sui dispositivi Apple, per intenderci).

In aggiunta, la percentuale di rapporto tra schermo e corpo del dispositivo è del 94,2% con bordi che toccano, in alcuni punti, gli 1,36 mm. Informazioni in merito al display confermate, peraltro, da Realme stessa.

Sebbene il display possa apparire come il punto forte del dispositivo, la vera chicca, tuttavia, risiede sotto il cofano dove troverà posto il nuovissimo chipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, svelato ufficialmente la scorsa settimana e che ha debuttato la scorsa settimana su OnePlus Ace 3V.

Il nuovo SoC del chipmaker statunitense si configura come un’arma in grado di far muovere importanti passi in avanti ai dispositivi di fascia media, target designato del SoC, che potranno con esso contare anche su potenzialità on-device di intelligenza artificiale.

Il processore dunque punta a offrire un boost di potenza alla fascia media estendendo le capacità di intelligenza artificiale generativa direttamente sul dispositivo anche a questo settore, meno chiacchierato ma estremamente prezioso per aziende e consumatori.

A completare il corredo delle specifiche tecniche dovremmo trovare una batteria da 5500 mAh con supporto alla ricarica cablata SuperVOOC da 100W.

Le uniche informazioni assenti all’appello sono i prezzi e la data di lancio anche se l’informatore garantisce un posizionamento nella fascia medio-alta del mercato e un lancio previsto nel mese di aprile.

Dunque, siamo in grado di delineare un quadro davvero completo dei prossimi Realme GT Neo6 SE e Motorola Edge 50 Fusion; per saperne ancora di più non ci resta che attendere il lancio ufficiale o l’ennesima indiscrezione.

