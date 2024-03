Con Edge 40 Pro Motorola, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, ha fatto centro, proponendo uno degli smartphone di fascia alta più interessanti del panorama Android. E ora il suo erede, Motorola Edge 50 Pro, ha finalmente una data di lancio ufficiale – ed è anche molto vicina.

Proprio come suggerito dai leak di inizio mese, infatti, il nuovo modello di vertice della casa alata sarà lanciato mercoledì 3 aprile sul mercato indiano. Non ci sono, attualmente, informazioni relative alla commercializzazione sugli altri mercati.

Il primo con Snapdragon 8s Gen 3

Un’altra conferma importante su Edge 50 Pro arriva dal ramo cinese dell’azienda (da notare che in Cina il telefono si chiamerà Motorola X50 Ultra), che ha certificato quanto già si vociferava: lo smartphone sarà mosso dal nuovo SoC di fascia alta di Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8s Gen 3. E sarà quindi il primo dispositivo al mondo ad arrivare sul mercato con questo chip fresco di presentazione.

Collaborazione con Pantone dentro e fuori

Sullo store Flipkart c’è già una pagina dedicata a Motorola Edge 50 Pro, con tanto di immagini ufficiali a corredo che ne confermano specifiche chiave.

A cominciare dallo schermo, che è un pOLED da 6,7 pollici con 2.000 nits di luminosità di picco, 144 Hz di refresh rate e HDR10+. Continua inoltre la partnership tra Motorola e Pantone, non solo per quanto riguarda le colorazioni dello smartphone (argentata, viola e nera) ma anche a livello software con l’implementazione della “Pantone Validation” per garantire la fedeltà cromatica delle immagini.