Torniamo ad occuparci di Motorola Edge 50 Pro, uno degli smartphone più interessanti tra quelli che saranno lanciati nel corso di quest’anno.

Nelle scorse ore il team del produttore ha anticipato alcune delle principali caratteristiche di tale nuovo device, soffermandosi in particolare sul display, sulla fotocamera e su un interessante accessorio ufficiale.

Le ultime anticipazioni su Motorola Edge 50 Pro

Il nuovo smartphone di Motorola sarà animato dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (con 1 core Kryo 715 Prime a 2.63 GHz, 3 core Kryo 715 Gold e 4 core Kyro 510 Silver), con Qualcomm FastConnect 6700 (che supporta Wi-Fi 6/6E e Bluetooth 5.3).

Per quanto riguarda il display, Motorola Edge 50 Pro potrà vantare un pannello pOLED curvato da 6,7 pollici con una risoluzione 1.5K, un refresh rate a 144 Hz e l’ambita certificazione Pantone.

Passando al comparto fotografico, il nuovo smartphone di Motorola potrà contare su una fotocamera frontale per i selfie da 50 megapixel mentre sulla parte posteriore vi sarà una fotocamera con apertura f/1.4 (a dire del produttore, la più ampia nel suo segmento) e ciò dovrebbe garantire agli utenti scatti di grande qualità nei ritratti, soprattutto con lo sfondo sfocato.

Il produttore ha anche confermato che Motorola Edge 50 Pro avrà una struttura in metallo e una parte posteriore in pelle vegana a base di silicone e che gli utenti potranno fare affidamento su una base di ricarica wireless da 50 W.

Il nuovo smartphone di Motorola arriverà sul mercato con a bordo Android 14 e gli utenti potranno fare affidamento sulla promessa di ricevere 3 importanti aggiornamenti del sistema operativo mobile di Google (ciò significa probabilmente Android 17).

Per il lancio ufficiale (per il momento previsto in India) ci sarà da attendere il 3 aprile e sarà interessante scoprire quando Motorola Edge 50 Pro arriverà in Europa e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare. Staremo a vedere.

