OnePlus ha da poco presentato in Cina un nuovo smartphone medio gamma che prende il nome di OnePlus Ace 3V. Il dispositivo verrà commercializzato nei prossimi mesi anche nel mercato globale sotto il marchio Nord, la nomenclatura scelta dal colosso cinese per gli smartphone di fascia media venduti al di fuori del mercato asiatico.

OnePlus Ace 3V presenta tutte le caratteristiche estetiche tipiche di uno smartphone di OnePlus, con i lati piatti e i bordi smussati. Tutti i pulsanti fisici sono posizionati sul lato destro della scocca, mentre sulla sinistra troviamo il classico alert slider, marchio di fabbrica dell’azienda cinese.

Sulla parte anteriore troviamo invece un ampio display con bordi sottili, seppur non completamente uniformi, mentre nella parte posteriore troviamo due singole fotocamere disposte verticalmente in alto a sinistra, inserite in un’unica isola che sporge leggermente rispetto alla scocca. Al di sotto della fotocamera, al centro, troviamo il classico logo di OnePlus.

Specifiche tecniche di OnePlus Ace 3V

Passando invece alle specifiche tecniche, OnePlus Ace 3V arriva sul mercato con lo Snapdragon 7+ Gen 3, il nuovo system on a chip di Qualcomm annunciato giusto nelle scorse ore. Questo processore di fascia media mira a garantire prestazioni fluide in qualsiasi situazione, con un focus maggiore sull’intelligenza artificiale.

Sulla parte frontale trova spazio un ampio display AMOLED con i bordi piatti da 6.74 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate fino a 120 Hz e picco di luminosità massima di 2150 nit. In termini di memoria, invece, OnePlus Ace 3V viene proposto in varianti da 12 o 16 GB di memoria RAM LPDDRX5, abbinati a 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0. La batteria da 5500 mAh supporta la ricarica rapida cablata fino a 100W, grazie anche al caricabatterie incluso nella confezione.

Il comparto fotografico è caratterizzato invece da due sensori posteriori e uno anteriore: nello specifico troviamo, sul retro, una fotocamera principale da 50 megapixel Sony IMX882 e una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel Sony IMX355, mentre nella parte anteriore una fotocamera da 16 megapixel Samsung S5K3P9.

OnePlus Ace 3V è certificato IP65 contro acqua e polvere e arriva sul mercato con Android 14 preinstallato e interfaccia ColorOS 14 (da noi OxygenOS). OnePlus si impegna ad aggiornare lo smartphone con 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Specifiche tecniche complete:

Display AMOLED da 6,74 pollici (2772×1240 pixel) con refresh rate variabile da 60/90/120Hz, luminosità massima di picco di 2150 nit, gamma di colori DCI-P3 al 100%.

Processore Octa Core Snapdragon 7+ Gen 3 a 4nm con GPU Adreno 732.

RAM LPDDR5X da 12GB / 16GB, memoria di archiviazione UFS 4.0 da 256GB/512GB.

Android 14 con ColorOS 14.

Dual SIM (nano + nano).

Fotocamera posteriore da 50 megapixel con sensore Sony IMX882 da 1/1.95″, apertura f/1.8, stabilizzazione ottica dell’immagine, fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel con sensore Sony IMX355, apertura f/2.2, flash LED.

Fotocamera frontale da 16 megapixel con sensore Samsung S5K3P9, apertura f/2.4.

Sensore di impronte digitali integrato nel display, sensore infrarossi.

Dimensioni: 162,7×75,2×8,47 mm; Peso: 200g.

USB Type-C, altoparlanti stereo, Dolby Atmos.

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.4, Beidou: B1I+B1C+B2a; GPS: L1+L5; GLONASS: G1; Galileo: E1+E5a; QZSS: L1+L5, NFC.

Batteria da 5500mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 100W.

Prezzi e disponibilità di OnePlus Ace 3V

OnePlus Ace 3V è disponibile in Cina nelle colorazioni nera e argento al prezzo di circa 360 dollari al cambio per la variante da 16/512 GB di memoria. Sebbene non sia stato ancora annunciato il momento esatto del lancio globale del dispositivo, possiamo aspettarci che arriverà da noi verso l’estate.

Lo smartphone sarà quasi certamente il successore di OnePlus Nord 3, arrivato da noi lo scorso luglio, e potrebbe saltare una numerazione e arrivare sul mercato direttamente con il nome di OnePlus Nord 5, visto che il numero 4 viene considerato di cattivo auspicio in Cina. Ne sapremo di più sicuramente nel corso dei prossimi mesi.