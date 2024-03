A pochi giorni di distanza dall’annuncio dello Snapdragon 8s Gen 3, piattaforma che si colloca nella fascia flagship ma rimanendo un gradino sotto all’attuale soluzione top di gamma Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm ha lanciato un altro SoC molto molto interessante chiamato Snapdragon 7+ Gen 3.

Erede dello Snapdragon 7 Gen 3 svelato lo scorso novembre, la nuova piattaforma del chipmaker statunitense si configura come un’arma in grado di far muovere importanti passi in avanti ai dispositivi di fascia media, target designato del SoC, che potranno con esso contare anche su potenzialità on-device di intelligenza artificiale.

Arriva lo Snapdragon 7+ Gen3, nuova e potente arma di Qualcomm

Qualcomm ha svelato ufficialmente il nuovo Snapdragon 7+ Gen 3, il SoC più potente mai presentato per quanto concerne l’apprezzatissima serie Snapdragon 7 dell’azienda statunitense, serie che ha sempre messo in campo piattaforme in grado di fare la fortuna di molti smartphone di fascia media nel panorama Android.

La novità principale di questo SoC, che sembra rappresentare un piccolo downgrade rispetto al recente Snapdragon 8s Gen 3 nonché un deciso passo in avanti rispetto al predecessore diretto Snapdragon 7 Gen 3, risiede nel supporto alle funzionalità di intelligenza artificiale generativa on-device, una prima assoluta per la serie Snapdragon 7.

Di seguito riportiamo le parole di Chris Patrick, vicepresidente senior e direttore generale della divisione Mobile Handsets presso Qualcomm Technologies:

“Oggi abbiamo dato il via all’ultima espansione della serie 7 per creare nuovi livelli di intrattenimento per i consumatori, integrando tecnologie di nuova generazione per esperienze ancora più ricche. Snapdragon 7+ Gen 3 è dotato di supporto per incredibili funzioni di intelligenza artificiale generativa on-device e fornisce prestazioni ed efficienza energetica incredibili, portando per la prima volta il Wi-Fi 7 sulla serie Snapdragon 7.”

Il SoC giusto per dare un bel boost alla fascia media

Lo Snapdragon 7+ Gen 3 si configura come la piattaforma perfetta per quegli smartphone di fascia media che vogliono offrire prestazioni da fascia top senza rinunciare all’efficienza, tipica dei dispositivi fascia media.

Il SoC è realizzato da TSMC con processo produttivo a 4 nm e può contare su una CPU octa-core (con struttura 1+3+4) che condivide alcuni aspetti con quella presente nelle piattaforme più recenti della serie 8: essa è composta da un singolo core “Prime” Cortex-X4 (con frequenza di clock a 2,8 GHz), da quattro core “Performance” Cortex-A720 (2,6 GHz) e tre core “Efficiency” Cortex-A520 (1,9 GHz).

Per quanto concerne la GPU, Qualcomm afferma che questa vada a migliorare del 45% le performance di quella presente sullo Snapdragon 7+ Gen 2: supporta, ad esempio, display a risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Migliorano le performance dal punto di vista dell’efficienza, cresciuta nell’ordine del 5%. Al SoC si potranno affiancare memorie interne di tipo UFS 4.0 e memorie RAM di tipo LPDDR5x.

Il vero valore aggiunto è, come anticipato, il supporto alle funzionalità di intelligenza artificiale on-device: il chipmaker californiano afferma che lo Snapdragon 7+ Gen 3 è in grado di far girare sul dispositivo Gemini Nano, Stable Diffusion, vari chatbot e assistenti virtuali, oltre a potere eseguire la trascrizione multilingue. Va comunque chiarito che il set di funzionalità IA disponibile è inferiore rispetto a quello che troviamo sugli Snapdragon 8.

Dal punto di vista fotografico, il nuovo SoC di fascia media ha le stesse potenzialità dello Snapdragon 8s Gen 3: triplo ISP a 18 bit che supporta la segmentazione semantica temporale (fino a 12 livelli) in foto e video. È presente anche il supporto all’Ultra HDR di Google. Manca il supporto alla registrazione video 8K ma c’è quello per i video 4K HDR a 60 fps.

Il modem è stato ridimensionato rispetto allo Snapdragon 8s Gen 3: qua, infatti, troviamo il modem RF Snapdragon X63 5G, un po’ più datato ma comunque in grado di supportare i vari standard 5G (con velocità massime fino a 4,2 Gbps); può inoltre contare su varie ottimizzazioni. Resta la stessa del fratello maggiore, invece, la scheda di rete Qualcomm FastConnect 7800: ciò significa che, anche sulla fascia media, arriva il supporto al Wi-Fi 7.

Recap specifiche tecniche

Di seguito, riportiamo le specifiche tecniche peculiari del nuovo SoC Snapdragon 7+ Gen 3:

Codice modello: SM7675

Processo produttivo: 4 nm

CPU: 64-bit , Octa-Core (1+4+3) @ 2,8 GHz 1x Cortex-X4 @ 2,8 GHz 4x Cortex-A720 @ 2,6 GHz 3x Cortex-A520 @ 1,9 GHz )

, (1+4+3) @ GPU: Adreno 732 Supporto alle API Vulkan 1.3, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP Adreno Frame Motion Engine 2.0 Snapdragon Game Post Processing Accelerator

NPU: Qualcomm Hexagon NPU “AI Engine” Hexagon Scalar Accelerator e Tensor Accelerator Hexagon Vector extension (HVX) Hexagon Direct Link Dedicated power delivery system Micro Tile Inferencing Fused AI Accelerator Architecture Qualcomm Sensing Hub Supporto a INT4, INT8, INT16, FP16

Memorie: LPDDR5x @ 4,2 GHz (RAM) e UFS 4.0 (spazio di archiviazione)

@ (RAM) e (spazio di archiviazione) Supporta un display on-device: QHD+ @ 144 Hz o 4K @ 60 Hz Supporta un display esterno in 4K @ 60 fps Supporta HDR di tipo HDR10 / HDR10+ / HDR Vivid Profondità di colore: 10-bit Gamma di colore: Rec.2020

@ o @ Capacità foto/videografiche: ISP Qualcomm Spectra Cognitive ISP triplo a 18-bit Tripla fotocamera: fino a 36 MP @ 30 fps con Zero Shutter Lag Doppia fotocamera: fino a 64 + 36 MP @ 30 fps con Zero Shutter Lag Fotocamera singola fino a 108 MP @ 30 fps con Zero Shutter Lag Registrazione video: 4K HDR + cattura foto a 64 MP @ 30 fps, o 4K @ 60 fps Video slow motion: fino a 1080p @ 240 fps

Audio: tecnologie Qualcomm Aqstic , aptX audio e Snapdragon Sound Qualcomm Aqstic smart speaker amplifier e Aqstic audio codec Qualcomm aptX Adaptive, aptX Voice, aptX Lossless

, e Modem: Snapdragon X63 5G 5G mmWave + 5G sub-6 GHz (SA e NSA) Fino a 4,2 Gbps (download) e 3,5 Gbps (upload) Qualcomm Wideband Envelope Tracking Qualcomm AI-Enhanced Signal Boost Qualcomm Smart Transmit 2.0 technology Qualcomm 5G PowerSave 2.0

Scheda wireless: Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 (802.11 be), Wi-Fi 6 (802.11 ax), Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 Bluetooth 5.4 con LE

Geolocalizzazione: Qualcomm Location Suite Supporto dual-band QZSS, Galileo, Beidou, GLONASS, NavIC, GPS

Connettività: NFC , USB-C (standard USB 3.1 Gen2)

, (standard USB 3.1 Gen2) Ricarica: Qualcomm Quick Charge 5

Quando arriveranno i primi smartphone con Snapdragon 7+ Gen 3?

Secondo quanto affermato da Qualcomm all’interno del comunicato stampa ufficiale (trovate invece qua la scheda del prodotto), il nuovo SoC sarà adottato da produttori di spicco nel panorama Android, tra cui OnePlus, Realme e Sharp, nei prossimi mesi. Di seguito riportiamo le parole di Louis Li, presidente di OnePlus China:

“Siamo lieti di annunciare che OnePlus sarà tra i primi brand di smartphone ad adottare l’innovativa piattaforma mobile Snapdragon 7+ Gen 3Con questa potente piattaforma, siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti, tra le altre cose, una straordinaria intelligenza del dispositivo, esperienze di gioco eccezionali e notevoli capacità fotografiche. Restate sintonizzati per i prossimi annunci dei nostri dispositivi commerciali, perché continueremo a spingere i confini dell’innovazione e a offrire esperienze straordinarie ai nostri utenti.”

Nonostante la realtà statunitense parli di annunci previsti nei prossimi mesi, e a stretto giro di posta rispetto alle dichiarazioni riportate qui sopra, OnePlus ha già presentato, per il momento solo in Cina, il primo smartphone dotato del SoC Snapdragon 7+ Gen 3: parliamo del nuovo OnePlus Ace 3V, dispositivo che sembra candidato ad arrivare dalle nostre parti come esponente della gamma Nord del produttore cinese.

