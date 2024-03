I produttori di smartphone Android non si fermano mai con gli aggiornamenti software, e tra questi spicca Samsung, che anche quest’oggi sta distribuendo nuovi firmware per diversi modelli; ad accompagnarla stavolta è Nothing, che porta novità per il suo più recente modello: andiamo a scoprire cosa c’è in rollout per Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy A73, Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy A52 e Nothing Phone (2a).

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy A73, Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G e Galaxy A52

Novità in arrivo per Samsung Galaxy S21 FE e per diversi modelli della gamma Galaxy A con almeno un annetto sulle spalle. Lo smartphone della gamma Fan Edition sta ricevendo un aggiornamento su entrambe le varianti principali, ossia la versione SM-G990B con chip Exynos e la versione internazionale con chip Snapdragon (SM-G990B2): in distribuzione i firmware G990BXXS6FXC1 e G990B2XXS5FXC1 con le patch di sicurezza di marzo 2024 e poco altro. Il changelog cita qualche generico miglioramento di stabilità e bugfix, ma non parla di ulteriori funzionalità .

Patch di sicurezza di marzo 2024 anche per Samsung Galaxy A73, Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G e Galaxy A52: in distribuzione ci sono rispettivamente i firmware A736BXXS6DXC3 (a partire da Malesia e altri Paesi asiatici), A536BXXS8DXC1, A546BXXS6BXC1 (entrambi in alcuni Paesi europei dopo gli avvistamenti negli USA), A525FXXS6EXC2 (o A525FXXS6EXC3, in Russia e altri Paesi limitrofi).

Come specificato dalla stessa Samsung, le più recenti patch vanno a correggere più di 40 vulnerabilità tra CVE (comuni al sistema operativo) e SVE (specifiche per i dispositivi del produttore). Per tutti (l’unico dubbio è Galaxy A52, che ha da poco accolto in Italia la One UI 6.0) sarà distribuita nei prossimi mesi la One UI 6.1, anche se probabilmente priva delle funzionalità Galaxy AI che abbiamo visto sulla serie Galaxy S24.

Novità aggiornamento Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) si aggiorna di nuovo dopo l’interessante update di qualche giorno fa. In distribuzione c’è Nothing OS 2.5.4, che questa volta richiede un download meno pesante (circa 78 MB) e una minore quantità di cambiamenti.

Le novità includono perlopiù miglioramenti per il comparto fotografico, ottimizzazioni e bugfix. Il changelog completo è il seguente:

migliorate precisione e saturazione del colore

ottimizzati la luminosità e i toni delle foto Ultra HDR

ottimizzato l’effetto bokeh nella modalità Ritratto

ottimizzata la coerenza cromatica tra la fotocamera principale e quella ultra-grandangolare

migliorate le prestazioni generali della fotocamera

ottimizzate le prestazioni generali coi giochi

migliorata l’animazione del widget Registratore

ottimizzato il problema di flickering dello schermo all’avvio di applicazioni dalla schermata di blocco

risolto un problema con il quale gli sfondi della schermata home e di quella di blocco venivano mostrati in modo anomalo

risolto un problema con il quale le impostazioni rapide visualizzavano erroneamente informazioni sul Wi-Fi e i dati cellulari

risolto un problema con il quale lo schermo poteva diventare nero durante le chiamate in arrivo in specifiche situazioni

ottimizzata la stabilità generale del sistema

Come aggiornare Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy A73, A53 5G, A54 5G, A52 e Nothing Phone (2a)

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA per Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy A73, Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G e Galaxy A52 potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete fare un tentativo con Smart Switch, dopo aver collegato lo smartphone al PC. Su Nothing Phone (2a) potete verificare seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche giorno.

